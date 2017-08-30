Россельхозбанк начал сотрудничать с РОСКОСМОСом

Председатель правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев и генеральный директор госкорпорации «РОСКОСМОС» Игорь Комаров 28 августа подписали соглашение о сотрудничестве, которое станет началом долговременного взаимодействия двух организаций в рамках банковского обслуживания РОСКОСМОСа и предприятий госкорпорации.

Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения, стороны договорились о применении комплексного банковского обслуживания, в том числе о финансировании проектов госкорпорации и ее организаций и инвестиционных программ, а также о совершенствовании системы международных и внутренних расчетов, о внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами и оказании консультационных и информационных услуг в банковской и финансовой сферах, о привлечении Россельхозбанка в качестве кредитной организации для обслуживания текущей деятельности и для исполнения государственного оборонного заказа и экспортных контрактов.

Партнеры выразили готовность реализовывать совместные проекты, направленные на модернизацию и развитие российского ракетно-космического комплекса.

*** ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года

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