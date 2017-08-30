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Среда, 30 августа 2017, 23:13
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Свалки в Емве и Воркуте заметны из космоса

Спутниковые фотоснимки прислали общественникам местные жители.

Спутниковый снимок территории рядом с Воркутой зафиксировал свалку в тундровой зоне в 1,5 километра к востоку от улицы Автозаводской: залежи мусора здесь хорошо прослеживаются из космоса – они находятся вдоль объездной дороги недалеко от расположенной в этом районе вертолетной площадки. Об этом сообщается в пресс-релизе ОНФ.

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Житель города, отметив экологически опасный объект, пояснил на карте свалок проекта Народного фронта о том, что это «вечная свалка», с которой вынуждены существовать растения и животные в условиях уязвимой зоны тундры и вечной мерзлоты.

Второй космический снимок со свалкой предоставил житель Емвы. Мусорный объект расположен рядом с городом в местечке Ачим в районе 122 километрах трассы Сыктывкар – Ухта. «Решил с помощью снимков со спутника отметить эту свалку, поскольку не было возможности сделать фото. Данные со спутника наглядно демонстрируют местоположение объекта», – сообщил житель Емвы.
Эксперты ОНФ в Коми направят соответствующие обращения с информацией о свалках в министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта республики и управление Роспотребнадзора по Коми.

*** В Коми на карте свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка» на сегодня отмечено 162 объекта. В работе по ликвидации находятся 90 свалок, избавились от 39. Постепенно расчищают и дома-свалки: в Сыктывкаре снесен и убран мусорный дом по адресам: улица Серова, 41 и улица Банбана, 19.

Фото предоставлено пресс-службой ОНФ в Коми

«КомиОнлайн»
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КомиВоркутаЕмваСыктывкар
Экология
Социум
свалкикосмосспутник
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