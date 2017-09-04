Половину субсидий на развитие туризма отдали Корткеросскому и Сосногорскому районам

Всего на эти цели из бюджета потратят 1,6 миллиона рублей.

В постановлении правительства республики перечислены 15 муниципалитетов, местные бюджеты которых получат субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития туризма на 2017 год. Документ вступил в силу 1 сентября.

Согласно приложению к документу, из 1,6 миллиона рублей 395 тысяч досталось Корткеросскому району. Сосногорский район получил 300 с лишним тысяч рублей, а столица Коми – чуть более 181 тысячи.

Инта, Усинск и Троицко-Печорский район могут рассчитывать на 100 тысяч рублей (последний муниципалитет – даже на 108).

Суммы для Усть-Вымского, Усть-Цилемского, Сыктывдинского, Удорского районов, Вуктыла, Сысольского и Ижемского районов варьируются в порядке убывания от 60 тысяч рублей до 41 тысячи.

Меньше всех на туризм достанется Княжпогостскому и Прилузскому районам – 32 и 25 тысяч рублей соответственно.

Предположим так: что будет с туризмом в Коми в 2017 году