Рабочий погиб при обвале породы на шахте в Ухте

На момент инцидента в шахте находилось более ста человек.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Коми, 14 сентября спасателям поступило сообщение об обрушении породы в проходческом забое №1-4 «д» нефтешахты №1 «Яреганефть» под Ухтой. Всего в шахте было 109 человек. На аварийном участке находились шесть человек, под завал попал один. В результате он погиб, его тело подняли на поверхность. Шахта продолжила работу в штатном режиме.

Следователи организовали проверку по факту гибели рабочего, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Коми. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Решаются вопросы, связанные с проведением осмотра места происшествия, изъятием необходимой документации, назначением судебных экспертиз. Следователи опросят свидетелей и очевидцев происшедшего.

По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

Фото ГУ МЧС по Коми