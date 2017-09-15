В Сыктывкаре автомобиль снес остановку, пострадали четыре человека

ДТП произошло 15 сентября около 17:30 на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск в поселке Краснозатонский. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, автомобиль «Ока» ехал в сторону центра города и наехал на остановочный комплекс рядом со школой №9. От удара конструкция перевернулась. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Еще с ним в салоне находился один пассажир.

В результате инцидента пострадали трое детей и женщина, ожидавшие автобус.

По информации пресс-службы следственного управления СК по Коми, в ДТП пострадали 26-летняя женщина и три девочки 2005 и 2008 годов рождения. По факту происшествия во взаимодействии с сотрудниками полиции организована доследственная проверка. Для установления тяжести причиненного вреда здоровью следователи назначили судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

Фото УГИБДД МВД по Коми