Магазин «Магнит» в Сыктывкаре оштрафовали за торговлю табаком вблизи школы

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Коми, специалисты во время проведения административного расследования в отношении АО «Тандер» в июне 2017 года нашли нарушения законодательства при продаже табачных изделий. Они установили, что в магазине «Магнит», расположенном в Сыктывкаре по улице Кутузова, 36, производилась розничная продажа табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от школы №7.

За эти нарушения «Тандер» привлечено к административной ответственности в виде штрафа на 40 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

Ранее компанию оштрафовали за то, что в трех магазинах сети «Магнит», расположенных неподалеку от дошкольных учреждений в Эжвинском районе Сыктывкара, можно было купить табачные изделия.

В Коми стали чаще нарушать правила торговли табаком и алкоголем

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