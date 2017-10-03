Сотрудники «Монди СЛПК» очистили от мусора 75 гектаров берега Вычегды

«Монди СЛПК» традиционно присоединилось к республиканской экологической акции «Речная лента», которая проходила в регионе с 1 июня по 15 сентября 2017 года. Силами компании очищено 75 гектаров береговой зоны реки Вычегды, собрано 14 кубометров мусора и около 40 тонн металла, сообщает пресс-служба комбината.

«Наша компания ежегодно участвует в этой масштабной акции. В прошлом году «Монди СЛПК» получил кубок победителя акции «Речная лента», заняв первое место в Коми. Я благодарен всем сотрудникам комбината, которые помогают очищать берега рек и тем самым активно поддерживают природоохранную политику компании и экологические мероприятия регионального масштаба», – сказал главный эколог «Монди СЛПК» Дмитрий Очеретенко.

«Речная лента» с участием «Монди СЛПК» в этом году прошла в три этапа. Первый из них стартовал 8 июня, когда сотрудники предприятия очистили 1,7 километра береговой линии ручья Иван-Шор и собрали 3 кубометра мусора.

А 22 августа представители комбината привели в порядок береговую зону Вычегды в Эжвинском районе Сыктывкара. С площади в один гектар было собрано два кубометра мусора.

Во время третьего этапа 9 сентября сотрудники «Монди СЛПК» собрали еще 9 кубометров мусора с 4 гектаров берега Вычегды в районе местечка Нижний Чов.

В течение всего летнего сезона в акции также принимали участие работники службы речного транспорта «Монди СЛПК». Они очистили 68 гектаров берега реки Вычегды, а также прилегающие территории водоохранных зон, собрав в итоге около 40 тонн металла.

Кроме того, 12 июля представители компании выпустили полмиллиона мальков ценных пород рыб - хариуса и сига - в реку Вымь около села Серегово Княжпогостского района и в реку Илыч (приток реки Печора).

Фото предоставлено пресс-службой «Монди СЛПК»