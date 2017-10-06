С мая по сентябрь клещи покусали 1651 жителя Коми

В эпидсезоне 2017 года в медицинские организации Коми обратились по поводу присасывания клещей 1651 человека, в том числе 240 детей.

Количество укушенных ниже среднемноголетнего значения на 8,3 процента, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. Факты присасывания регистрировали во всех муниципальных образованиях республики, за исключением Воркуты, Инты, Печоры, Усинска, Вуктыла, Ижемского и Усть-Цилемского районов. Больше всего пострадало от этих насекомых в Сыктывкаре, Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском, Койгородском и Усть-Вымском районах.

В лаборатории центра гигиены и эпидемиологии в Коми с начала сезона было исследовано 1554 клеща, в 137 из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита и в 109 обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. О заражении людей в пресс-релизе не говорится.

В эпидсезон 2016 года в республике было 1800 пострадавших от укусов клещами, что на 20 процентов больше, чем в 2015-м (1497 человек). В прошлом году в Коми было зарегистрировано 10 случаев клещевого энцефалита (в 2015-м – 9, в 2014-м – 15), 10 случае болезни Лайма (в 2015-м – 6, в 2014-м – 10), 12 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (в 2015-м – 0, в 2014-м – 3).

С начала года в республике против клещевого энцефалита привито 21 тысяча 467 человек, в том числе 6 тысяч 593 ребенка. Также было обработано 498,5 гектара зон высокого риска заражения населения: мест массового отдыха, парков, скверов, летних детских оздоровительных учреждений, территорий кладбищ.

*** Прививки против клещевого вирусного энцефалита можно делать в течение всего года. Полный курс состоит из трех прививок. Начинать вакцинацию необходимо в осенний период (октябрь-ноябрь), чтобы вторую прививку сделать весной. Через год прививку однократно повторяют. В последующем проводятся ревакцинации с периодичностью один раз в три года. Прививки от клещевого энцефалита проводятся вакцинами отечественного и зарубежного производства за счет личных средств граждан или же их работодателей, из бюджета региона выделяют деньги для вакцинации школьников и пенсионеров.

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