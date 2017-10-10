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Вторник, 10 октября 2017, 11:14
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11:14
Юные спортсмены из Усинска пострадали в ДТП в столице Коми

Школьники ехали в «девятке», которая столкнулась с «Ауди» возле ТРЦ «Парма».

По информации пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, около 21:38 9 октября водитель 1983 года, управляя ВАЗ-21093, двигался по улице Коммунистической со стороны Октябрьского проспекта в направлении улицы Старовского. На регулируемом перекрестке улиц Коммунистической и Старовского, выполняя разворот, он столкнулся с «Ауди 80». В результате ДТП различные травмы получили четыре 11-летних мальчика, водители обеих машин и пассажирка «Ауди».

В сообщении пресс-службы СУ СК по Коми уточняется, что пострадавшие дети приехали из Усинска в Сыктывкар на республиканские спортивные соревнования. По данному факту Следственный комитет региона организовал доследственную проверку.

В настоящее время устанавливают причины и обстоятельств произошедшего. Будет дана правовая оценка, в том числе на предмет наличия признаков преступления по статье 238 Уголовного кодекса («производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По результатам проверки в установленные сроки примут процессуальное решение.

Фото пресс-службы УГИБДД МВД по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарУсинск
Происшествия
Социум
ДТПДетиспортсмены
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