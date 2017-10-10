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Вторник, 10 октября 2017, 17:11
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17:11
В сентябре водителю крана в Коми предлагали зарплату в 150 тысяч рублей

В среднем в регионе готовы платить работникам по 30 тысяч рублей в месяц.

Служба исследований HeadHunter Северо-Запад проанализировала рынок труда в Коми в сентябре. Аналитики сделали вывод, что в регионе сохраняется положительная динамика вакансий, наметившаяся с августа текущего года.

Было изучено 990 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Коми в период с 1 по 30 сентября 2017 года. Как оказалось, количество предложений о работе в сравнении с сентябрем прошлого года возросло на 5 процентов. Прирост резюме год к году составил 31 процент. Если сравнивать сентябрьские показатели 2016 года с 2015-м, то вход резюме увеличился на 4 процента, число вакансий, напротив, уменьшилось на 6 процентов.

Летнее сезонное снижение уровня конкуренции сменилось традиционным осенним подъемом: если в августе уровень hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) составлял близкие к норме 5,9 пункта, то в сентябре показатель вновь возрос до 7,1 пункта. В прошлом году в данные месяцы также наблюдалось усиление конкуренции, когда hh.индекс вырос с 4,5 пункта в августе 2016 года до 5,7 в сентябре. В среднем на одно вакантное место в Коми претендуют 7 кандидатов, что выше оптимального значения (5-6 резюме на одну вакансию).

Острее конкурентная обстановка в профобластях «Юристы», «Государственная служба, НКО», «Добыча сырья», «Бухгалтерия, управленческий учет», «Производство», «Высший менеджмент», где уровень hh.индекса превышает норму в несколько раз.

Большую часть рынка вакансий в Коми – 41 процент от общего количества предложений о работе в регионе – занимает сфера «Продажи», еще 18 процентов приходится на банковский сектор, а 14 процентов - на профобласть «Начало карьеры, студенты». Пятерку лидеров по количеству вакансий замыкают сферы «Строительство, недвижимость» (11 процентов) и «Транспорт, логистика» (7 процентов).

Уровень средней предлагаемой в вакансиях на hh.ru заработной платы в сентябре в Коми за месяц вырос с 26,5 тысячи рублей до 30 тысячи.

В топе актуальных вакансий начала октября с самой высокой зарплатой в Коми – «Ведущий специалист сметно-договорного отдела» с зарплатой от 85 тысяч рублей.

Топ-5 вакансий сентября с самой большой зарплатой в Коми*:

Должность

Отрасль

Размер предлагаемой заработной платы

Водитель категорий С,D,E/Крановщик

Транспорт, логистика

до 150 тыс. руб.

Заведующий кулинарным производством

Производство

от 84 тыс. руб.

Супервайзер торговых представителей 

Продажи

от 65 тыс. руб.

Заместитель директора торгового комплекса (Сыктывкар)

Продажи

 от 64 тыс. руб.

Начальник отдела развития 

Строительство, недвижимость

 от 60 тыс. до 90 тыс. руб.
* При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.

Фото пресс-службы администрации Удорского района

«КомиОнлайн»
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работавакансиизарплатаРейтинг
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