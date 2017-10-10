В сентябре водителю крана в Коми предлагали зарплату в 150 тысяч рублей

В среднем в регионе готовы платить работникам по 30 тысяч рублей в месяц.

Служба исследований HeadHunter Северо-Запад проанализировала рынок труда в Коми в сентябре. Аналитики сделали вывод, что в регионе сохраняется положительная динамика вакансий, наметившаяся с августа текущего года.

Было изучено 990 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Коми в период с 1 по 30 сентября 2017 года. Как оказалось, количество предложений о работе в сравнении с сентябрем прошлого года возросло на 5 процентов. Прирост резюме год к году составил 31 процент. Если сравнивать сентябрьские показатели 2016 года с 2015-м, то вход резюме увеличился на 4 процента, число вакансий, напротив, уменьшилось на 6 процентов.

Летнее сезонное снижение уровня конкуренции сменилось традиционным осенним подъемом: если в августе уровень hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) составлял близкие к норме 5,9 пункта, то в сентябре показатель вновь возрос до 7,1 пункта. В прошлом году в данные месяцы также наблюдалось усиление конкуренции, когда hh.индекс вырос с 4,5 пункта в августе 2016 года до 5,7 в сентябре. В среднем на одно вакантное место в Коми претендуют 7 кандидатов, что выше оптимального значения (5-6 резюме на одну вакансию).

Острее конкурентная обстановка в профобластях «Юристы», «Государственная служба, НКО», «Добыча сырья», «Бухгалтерия, управленческий учет», «Производство», «Высший менеджмент», где уровень hh.индекса превышает норму в несколько раз.

Большую часть рынка вакансий в Коми – 41 процент от общего количества предложений о работе в регионе – занимает сфера «Продажи», еще 18 процентов приходится на банковский сектор, а 14 процентов - на профобласть «Начало карьеры, студенты». Пятерку лидеров по количеству вакансий замыкают сферы «Строительство, недвижимость» (11 процентов) и «Транспорт, логистика» (7 процентов).

Уровень средней предлагаемой в вакансиях на hh.ru заработной платы в сентябре в Коми за месяц вырос с 26,5 тысячи рублей до 30 тысячи.

В топе актуальных вакансий начала октября с самой высокой зарплатой в Коми – «Ведущий специалист сметно-договорного отдела» с зарплатой от 85 тысяч рублей.

Топ-5 вакансий сентября с самой большой зарплатой в Коми*:

* При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.

Фото пресс-службы администрации Удорского района