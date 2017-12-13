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12:11 Сосногорского экс-полицейского обвинили в халатности после смерти задержанного в камере
Бывшего оперативного дежурного будут судить.
В октябре текущего года в дежурную часть полиции Сосногорска доставили 25-летнего местного жителя, подозреваемого в краже и при задержании совершившего неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Молодого человека поместили в комнату для задержанных в административном порядке лиц без составления в отношении него протоколов, а также без проведения личного досмотра и изъятия вещей.
Оперативный дежурный в нарушение требований должностной инструкции не контролировал задержанного и не изъял у него запрещенные вещи, в том числе поясной ремень. Ненадлежащее исполнение сотрудником полиции своих должностных обязанностей привело к тому, что через несколько часов после задержания молодого человека обнаружили мертвым с признаками удушения. Каких-либо иных телесных повреждений, кроме странгуляционной борозды на шее, на теле не обнаружили.
В отношении полицейского возбудили уголовное дело.
Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе следственного управления СК по Коми, бывшего оперативного дежурного городского отдела полиции обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
Во время расследования фигурант не признал вину по предъявленному обвинению. Между тем, следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото Елены Кабаковой
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