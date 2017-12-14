В «РН – Северная нефть» назвали лучшего молодого специалиста года

За звание лучшего боролись шестеро молодых специалистов «РН – Северная нефть» второго и третьего годов работы - технолог сектора повышения производительности резервуаров и геолого-технических мероприятий управления по разработке месторождений Сергей Пеньков, ведущий экономист отдела экономической оценки и мониторинга инвестиционных проектов управления экономики и планирования нефтегазодобычи Тигран Хачатрян, начальник смены центральной инженерно-технологической службы Александр Поляков, специалист транспортного управления Дарья Шайхутдинова, технолог цеха эксплуатации трубопроводов Сахраддин Гасанлы и оператор технологических установок цеха подготовки, перекачки нефти №2 Игорь Черников.

Участникам предлагалось три задания – «Видеовизитка», «Интервью» и «Творческий экспромт», все они оценивались по пятибалльной системе. Молодым нефтяникам нужно было нетривиально рассказать о себе и своих профессиональных обязанностях, проявить находчивость и креативность, продемонстрировать кругозор и артистичность, а еще – готовность экспериментировать и импровизировать. Здесь некоторым конкурсантам пригодился опыт игр КВН.

Ключом к успеху стало блестящее чувство юмора, умение шутить не только на злобу дня, но и над собой. Особенно в этом отличился Т.Хачатрян. Но и остальные участники не подкачали – «Видеовизитка» получилась очень яркой.

В ходе «Интервью» конкурсантам пришлось ответить на два вопроса, демонстрирующих профессиональный кругозор и способность находить нестандартные решения.

А самым зрелищным получился третий этап, творческий. Происходящее на сцене было тем более захватывающим, что некоторым участникам довелось впервые попробовать себя в новой ипостаси. Лезгинка, показательный спарринг самбистов, вокальный номер, бардовская песня, художественное чтение – чего только ни продемонстрировали талантливые нефтяники.

Подводя итоги, члены жюри поблагодарили организаторов и конкурсантов за зрелищное мероприятие, зажигательные, артистичные выступления и искрометный юмор, а болельщиков – за активную поддержку.

«Конкурс «Молодой специалист года» прошел на очень высоком уровне, - подчеркнул председатель жюри Владимир Шульга, - участники отлично себя проявили и следующим претендентам на звание лучшего молодого специалиста придется изрядно постараться, чтобы соответствовать», - цитирует его пресс-служба «РН – Северная нефть».

По итогам конкурсных испытаний главный приз и почетное звание «Молодой специалист года» получил Т.Хачатрян. На втором месте оказался С.Пеньков, на третьем – А.Поляков. Приятным бонусом призерам к званиям и дипломам стали ценные призы.

Сертификаты на обучение в Москве по программам развития деловых навыков и дипломы участников получили Д.Шайхутдинова, И.Черников и С.Гасанлы.

«Впечатления протрясающие, - поделился после конкурса Т.Хачатрян, - откровенно говоря, на победу не рассчитывал, но очень старался сделать все, на что способен. Проводить такие конкурсы нужно – они сплачивают молодежь, помогают раскрыться с другой стороны и привносят в рабочие будни нечто яркое и неординарное».

Фото предоставлено пресс-службой «РН – Северная нефть»