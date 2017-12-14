Экс-депутат Госсовета Коми избежал наказания за хищение денег при ремонте дамбы

В августе 2011 года ЗАО «ВиД» и администрация Печорского района заключили контракт на капитальный ремонт ограждающей противопаводковой защитной дамбы в селе Путеец. Стоимость работ составила 19,9 миллиона рублей, деньги на это выделили из бюджета. Реализация этого проекта привела к возбуждению уголовного дела в отношении гендиректора «ВиД» В.Ведрицкаса, который являлся депутатом Государственного Совета Коми V созыва.

По версии следствия, по указанию гендиректора при выполнении работ использовались материалы ненадлежащего качества. Несмотря на это, а также иные отступления от проекта, фигурант в 2011-2012 годах принял работы, а подписанные акты направил заказчику – муниципалитету. Введенные в заблуждение должностные лица районной администрации подписали представленные подрядчиком документы и перевели деньги подрядчику.

В 2016 году уголовное дело против В.Ведрицкаса о мошенничестве начал рассматривать Печорский горсуд.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе прокуратуры Коми, суд установил, что в счет оплаты по муниципальному контракту на расчетный счет компании перечислили 19,9 миллиона рублей. При этом на сумму 2,2 миллиона рублей оплатили невыполненные и проведенные не в полном объеме работы. Разницей гендиректор распорядился по своему усмотрению.

Вину в инкриминируемом деянии подсудимый не признал. Суд признал его виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в крупном размере. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, размер которого с учетом срока содержания под стражей и домашним арестом снижен до 150 тысяч рублей. Гендиректор освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Иск прокуратуры в интересах Печорского района о взыскании с осужденного суммы причиненного преступлением ущерба передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства в Арбитражный суд Коми. Арест на имущество без ограничения права пользования им сохранен до разрешения гражданского иска.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото с сайта komi.er.ru