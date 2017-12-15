Водителя из Владимира оштрафовали за ДТП с микроавтобусом в Коми

ДТП произошло утром 31 августа на 635-м километре трассы Сыктывкар - Чебоксары в Прилузском районе, где столкнулись автомобиль Toyota Land Cruiser и микроавтобус Iveco Daily, который перевозил 20 пассажиров. В результате происшествия пострадали три человека - житель Пермского края 1985 года рождения, житель Удмуртии 1961 года рождения и москвичка 1953 года рождения. Двоих с травмами госпитализировали. Следователи по факту ДТП организовали проверку.

Как сообщили «КомиОнлайну» в прокуратуре Прилузского района, установлено, что столкновение автомобилей произошло в момент, когда внедорожник совершал разворот через сплошную линию дорожной разметки на участке, имеющем затяжной поворот. Три пассажира микроавтобуса, в котором все были пристегнуты ремнями безопасности, получили телесные повреждения легкой степени тяжести.

Полиция возбудила в отношении водителя внедорожника из Владимира административное дело по статье «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего». Прилузский районный суд привлек его к ответственности в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей.

Фото предоставлено СПАС-Коми