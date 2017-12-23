Засыпало: жители оставили главе Коми более сотни жалоб на неубранный снег

За последние дни на горячую линию главы Коми поступило 124 жалобы из 15 муниципалитетов на заваленные снегом дворы и улицы.

Самую большую озабоченность вызывает Сыктывкар (46 обращений), Ухта (15 обращений), Печора и Воркута (по 9 обращений), говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

То, что количество выпавших осадков превысило месячную норму, не является поводом для ненадлежащего исполнения обязанностей муниципалитетами по уборке территорий от снега. Об этом заявил заместитель председателя правительства – министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Константин Лазарев на совместном совещании 23 декабря.

Из пяти муниципалитетов – Койгородского, Сысольского, Прилузского, Усть-Цилемского районов и города Инты – жалоб не поступило. Но, как отметил К.Лазарев, это не значит, что в этих районах проблем нет, и они также обязаны своевременно чистить снег на своих территориях.

Подводя итоги совещания, зампредседателя правительства поставил задачу обеспечить очистку улиц и дворов от снега в кратчайшие сроки. При этом особое внимание обратить на территории, указанные в жалобах жителей, поступивших главе республики.

*** Телефон горячей линии главы Коми работает круглосуточно. Звонок по номеру 8-800-200-96-14 бесплатный.

Фото Владилена Олофинского