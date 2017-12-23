Юлия Сноз из Коми завоевала серебро на XI Кубке Сальникова

В соревнованиях принимали участие пловцы из 11 стран.

В Санкт-Петербурге завершились XI международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова». Турнир проходил 22 и 23 декабря в петербургском «Центре плавания», передает корреспондент «КомиОнлайна».

Юлия Сноз оказалась единственным представителем Коми на соревнованиях, она также выступала за Санкт-Петербург на условиях параллельного зачета.

В последний день состязаний на дистанции 400 метров вольным стилем Ю.Сноз показала второй результат (4:12.42).

Золото досталось Веронике Андрусенко (Поповой) (4:01.87), бронза – у Дарьи Муллакаевой (4:18.39), обе они представительницы России.

«Хотелось быть быстрее, но второй результат даже не ожидала, думала, буду третьей, - призналась Ю.Сноз корреспонденту «КомиОнлайна». - В целом, сезон прошел неплохо, достойно выступила на чемпионате России, улучшила спринтерские результаты. Сейчас готовлюсь к чемпионату на большой воде, закрытием короткой воды в целом довольна», - прокомментировала спортсменка.

Фото Ивана Бойко