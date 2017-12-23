КомиОнлайн

Новости

Суббота, 23 декабря 2017, 18:09
  • 727
  • 0
  • 2

Юлия Сноз из Коми завоевала серебро на XI Кубке Сальникова

В соревнованиях принимали участие пловцы из 11 стран.

В Санкт-Петербурге завершились XI международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова». Турнир проходил 22 и 23 декабря в петербургском «Центре плавания», передает корреспондент «КомиОнлайна».

Юлия Сноз оказалась единственным представителем Коми на соревнованиях, она также выступала за Санкт-Петербург на условиях параллельного зачета.

В последний день состязаний на дистанции 400 метров вольным стилем Ю.Сноз показала второй результат (4:12.42).

Золото досталось Веронике Андрусенко (Поповой) (4:01.87), бронза – у Дарьи Муллакаевой (4:18.39), обе они представительницы России.

photo_2.jpg

«Хотелось быть быстрее, но второй результат даже не ожидала, думала, буду третьей, - призналась Ю.Сноз корреспонденту «КомиОнлайна». - В целом, сезон прошел неплохо, достойно выступила на чемпионате России, улучшила спринтерские результаты. Сейчас готовлюсь к чемпионату на большой воде, закрытием короткой воды в целом довольна», - прокомментировала спортсменка.

Фото Ивана Бойко

Иван Бойко
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСанкт-Петербург
Спорт
Социум
Плаваниемеждународные соревнованиямедали
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Поиск работы

Администратор
Первый компьютерный (Сыктывкар)
от 30000 RUR

Менеджер по оптовым продажам стройматериалов
Все для кровли и фасада (Сыктывкар)
от 45000 RUR

Медицинский представитель
Берлин-Хеми/А. Менарини (Сыктывкар)

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Декабрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика