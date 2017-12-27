Наталья Паншина решила покинуть кресло депутата Госсовета Коми

Она выдвинулась на пост главы администрации Печорского района.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе Госсовета Коми, Наталья Паншина написала заявление о сложении депутатских полномочий. Официальное постановление будет утверждено на очередном заседании парламента республики в феврале.

Известно, что Н.Паншина решила участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Печорского района - руководителя администрации, который состоится 14 февраля 2018 года.

Как уточнили в пресс-службе избиркома Коми, депутата на высвободившееся место будут выбирать 9 сентября 2018 года.

*** В сентябре 2015 года в парламент Коми Н.Паншину избрали по Печорскому одномандатному избирательному округу №8 от партии «Единая Россия». А 15 октября она возглавила комитет Госсовета Коми по социальной политике.

Фото пресс-службы Госсовета Коми