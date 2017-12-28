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Четверг, 28 декабря 2017, 16:21
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16:21
На отмену роуминга операторам добавили месяц

ФАС ожидает что до 31 января операторы объявят о снижении тарифов.

Федеральная антимонопольная служба этим летом предписала операторам «большой четверки» («Мегафон», «Вымпелком», МТС и Tele2) изменить тарифы на услуги связи в поездках по стране, исключив необоснованную разницу цен. Срок исполнения предписания операторами истек 15 декабря 2017 года. Тогда же пресс-служба антимонопольного органа сообщила, что ФАС 18-24 декабря проверит информацию от операторов связи по отмене внутрисетевого роуминга, сообщает «Интерфакс».

Как сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин, срок исполнения предписания продлен до конца следующего месяца.

«Мы планируем продлить срок исполнения нашего предупреждения для трех операторов связи до 31 января 2018 года. Мы ожидаем, что за это время операторы объявят о снижении тарифов», - цитирует его агентство.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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Москва
БизнесТехнологии
Делу время
связьоператорыроумингтарифыФАС
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