Обратиться за выплатой на первенца в Коми можно будет с 9 января нового года

Республика получит на эти цели около 125 миллионов рублей из федерального бюджета.

С 1 января 2018 года семьям в России в качестве соцподдержки от государства полагается ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Предложенный президентом законопроект уже получил одобрение Государственной Думы и Совета Федерации.

К концу 2017 года в федеральном центре завершится работа по принятию всех необходимых нормативных правовых актов. Средства на обеспечение выплаты поступят в регионы в первые рабочие дни нового года. Коми получит на эти цели около 125 миллионов рублей, сообщила 28 декабря заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Лариса Мищенко.

Она пояснила, что согласно законопроекту, новая выплата будет назначаться семьям при рождении в них с 1 января 2018 года первого ребенка, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полторы величины прожиточного минимума трудоспособного населения, которая установлена в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за указанной выплатой.

«Размер выплаты установлен на уровне прожиточного минимума для детей, установленный в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. Для сведения: в Республике Коми прожиточный минимум для детей за второй квартал текущего года в среднем составлял 12 тысяч 487 рублей», - приводит пресс-служба ведомства слова замминистра.

Л.Мищенко уточнила, что выплата будет предоставляться до достижения ребенком полутора лет. Эта мера соцподдержки будет выплачиваться за счет средств федерального бюджета через центры социальной защиты населения по месту жительства получателей.

В Коми центры социальной защиты населения и МФЦ начнут прием заявлений о предоставлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка с 9 января 2018 года.

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