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Суббота, 30 декабря 2017, 17:13
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17:13
Для двух больниц Коми закупили современные ангиографы

Оборудование позволяет оказывать помощь пациентам с инсультами.

Ангиографическая система с интегрированной УЗИ-системой приобретена в рамках республиканского проекта «Организация и развитие сети сосудистых центров в Республике Коми».

Сертификат на высокотехнологичный медицинский комплекс главному врачу республиканской клинической больницы Рамазану Абакарову вручил 29 декабря глава Коми Сергей Гапликов. Комплекс имеет самое современное программное обеспечение, установленное в медицинских учреждениях Северо-Западного федерального округа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

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«За счет республиканского бюджета мы приобрели два ангиографа за 58 миллионов рублей. Данное оборудование позволяет делать малоинвазивные сосудистые операции, пациентам с инсультами и с сосудистой патологией», - отметил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

Второй ангиограф в 2018 году будет установлен в воркутинской больнице скорой медицинской помощи. Комплекс дает возможность выполнить широкий спектр рентгенохирургических вмешательств на церебральных, брахиоцефальных, мезентериальных, маточных и периферических сосудах. Современное техническое оснащение данной ангиографической системы помогает получать изображения высокого разрешения, имеет дополнительные возможности для специальных нейрорадиологических процедур при ишемических и геморрагических инсультах.

«На обычном ангиографе мы видим, как контраст доходит до тромбированного сосуда, а дальше мы не можем увидеть сосуд, потому что контрастное вещество не проникает за тромб. В нашем ангиографе есть уникальная программа, которая позволяет увидеть сосуд за тромбом и его протяженность. Это позволяет нам сразу определиться с тактикой лечения и удешевить его, поскольку существуют более дорогие методики тромбоэкстракции, - пояснил заведующий рентген-хирургических методов диагностики и лечения КРКБ Алексей Раевский.

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«Это уникальное оборудование, многофункциональное и, конечно, долгожданное для больницы. Оно позволит оказывать медицинские услуги, которые ранее были недоступны в нашей республике. Мы продолжим оснащать наши медицинские учреждения современным комплексным оборудованием, чтобы высокотехнологичные услуги были доступны как можно большему количеству нуждающихся в такой помощи людей», - заявил С.Гапликов. 

*** Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Коми республиканской больницы создано в 2006 году. Врачи выполняют до 450 операций в год. На базе отделения также проводится до полутора тысяч ангиографических исследований с введением контрастного препарата в год.

Фото с сайта rkomi.ru

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здравоохранениеангиографоборудование
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