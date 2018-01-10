КомиОнлайн

Новости

Среда, 10 января 2018, 14:25
  • 700
  • 0
  • 1

14:25
В Коми продолжает снижаться смертность населения

В абсолютных цифрах число умерших за 11 месяцев сократилось на 459 человек.

Впервые с 2012 года в регионе регистрируют уменьшение показателя общей смертности населения. В Минздраве Коми подчеркнули, что снижение происходит как среди городского, так и среди сельского населения республики.

По предварительным данным в республике за январь - ноябрь 2017 года показатель общей смертности снизился на 4,78 процента в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составил 10,67 на 1000 населения (2016 год – 11,21 на 1000 населения). В абсолютных цифрах число умерших сократилось на 459 человек. В конце октября прошлого года снижение составило 4,2 процента.

Кроме этого, Коми вошла в число лучших регионов, которые продемонстрировали снижение смертности среди населения трудоспособного возраста. Смертность сократилась от всех основных причин: болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания, активного туберкулеза, болезней органов пищеварения, внешних причин, говорится в пресс-релизе Минздрава республики.

В ведомстве утверждают, что добились этого благодаря программным мероприятиям с использованием принципов проектного управления. Сегодня в Коми реализуют ряд проектов, направленных на повышение доступности медицинской помощи жителям труднодоступных территорий, а также на снижение смертности от сердечно-сосудистых, дорожно-транспортных и онкологических заболеваний.

«В современных условиях высоки возможности методов ранней диагностики заболеваний и их профилактики, а также технологий эффективного лечения, позволяющих предотвращать смертность жителей республики. В регионе будет продолжена работа по профилактике заболеваний, и в том числе — по улучшению онкоэпидемической ситуации. Основной же технологией должна стать профилактика — это диспансеризация и диспансерное наблюдение», - отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Березин.

Анализ результатов деятельности медорганизаций Коми показал, что в 2017 году улучшились показатели ранней выявляемости новообразований. За 10 месяцев 2017 года удельный вес диагностики новообразований в первой - второй стадии составил 50,4 процента, это самый высокий показатель охвата за последние пять лет.

С 2017 года в республике реализуется проект «Санитарная авиация», который позволяет оказать существенное влияние на динамику снижения смертности от болезней системы кровообращения и дорожно-транспортных происшествий. За 10 месяцев 2017 года воздушным транспортом санавиации эвакуировано 502 человека, из них с острым инфарктом миокарда 105 человек (в 2016 году 18), с острым нарушением мозгового кровообращения 96 (в 2016 году - 38). В 2018 году реализация проекта будет продолжена и позволит увеличить долю лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток с 71 процента в 2017 году до 90 процентов в 2020-м.

Аналогичную тенденцию демонстрируют и показатели младенческой смертности. По предварительным данным, за январь-октябрь 2017 года было 4,33 на 1000 родившихся живыми (2016 год – 5,52 на 1000 родившихся живыми).

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Общество
Социум
Демографиясмертностьздравоохранениепроекты
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Январь 2018
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2018.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика