В Коми продолжает снижаться смертность населения

Впервые с 2012 года в регионе регистрируют уменьшение показателя общей смертности населения. В Минздраве Коми подчеркнули, что снижение происходит как среди городского, так и среди сельского населения республики.

По предварительным данным в республике за январь - ноябрь 2017 года показатель общей смертности снизился на 4,78 процента в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составил 10,67 на 1000 населения (2016 год – 11,21 на 1000 населения). В абсолютных цифрах число умерших сократилось на 459 человек. В конце октября прошлого года снижение составило 4,2 процента.

Кроме этого, Коми вошла в число лучших регионов, которые продемонстрировали снижение смертности среди населения трудоспособного возраста. Смертность сократилась от всех основных причин: болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания, активного туберкулеза, болезней органов пищеварения, внешних причин, говорится в пресс-релизе Минздрава республики.

В ведомстве утверждают, что добились этого благодаря программным мероприятиям с использованием принципов проектного управления. Сегодня в Коми реализуют ряд проектов, направленных на повышение доступности медицинской помощи жителям труднодоступных территорий, а также на снижение смертности от сердечно-сосудистых, дорожно-транспортных и онкологических заболеваний.

«В современных условиях высоки возможности методов ранней диагностики заболеваний и их профилактики, а также технологий эффективного лечения, позволяющих предотвращать смертность жителей республики. В регионе будет продолжена работа по профилактике заболеваний, и в том числе — по улучшению онкоэпидемической ситуации. Основной же технологией должна стать профилактика — это диспансеризация и диспансерное наблюдение», - отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Березин.

Анализ результатов деятельности медорганизаций Коми показал, что в 2017 году улучшились показатели ранней выявляемости новообразований. За 10 месяцев 2017 года удельный вес диагностики новообразований в первой - второй стадии составил 50,4 процента, это самый высокий показатель охвата за последние пять лет.

С 2017 года в республике реализуется проект «Санитарная авиация», который позволяет оказать существенное влияние на динамику снижения смертности от болезней системы кровообращения и дорожно-транспортных происшествий. За 10 месяцев 2017 года воздушным транспортом санавиации эвакуировано 502 человека, из них с острым инфарктом миокарда 105 человек (в 2016 году 18), с острым нарушением мозгового кровообращения 96 (в 2016 году - 38). В 2018 году реализация проекта будет продолжена и позволит увеличить долю лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток с 71 процента в 2017 году до 90 процентов в 2020-м.

Аналогичную тенденцию демонстрируют и показатели младенческой смертности. По предварительным данным, за январь-октябрь 2017 года было 4,33 на 1000 родившихся живыми (2016 год – 5,52 на 1000 родившихся живыми).

Фото Владилена Олофинского