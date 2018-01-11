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Четверг, 11 января 2018, 13:50
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С 1 мая этого года в России не будет зарплат ниже 11 тысяч рублей в месяц

МРОТ уравняют с прожиточным минимумом на полгода раньше обещанного.

Законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума будет подготовлен в ближайшее время, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Об этом говорится в материале РИА «Новости».

Он отметил, что при определении абсолютного размера МРОТ власти ориентируются на величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года.

«Во втором квартале 2017 года прожиточный минимум трудоспособного населения составлял 11 тысяч 163 рубля. Таким образом, с 1 мая 2018 года МРОТ будет равен 11 тысячам 163 рублям. То есть рост МРОТ по сравнению с январем 2018 года составит 17,5 процента, а суммарное повышение МРОТ в 2018 году – 43 процента», – пояснил М.Топилин.

Министр добавил, что с 1 мая работодатель не сможет платить зарплату ниже 11 тысяч 163 рублей сотруднику, отработавшему месячную норму рабочего времени.

«В настоящее время Минтруд России совместно с Минфином России проводит оценку дополнительной потребности финансовых средств на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года», — заявили в Минтруде.

Ранее сообщалось, что власти собираются довести МРОТ до прожиточного минимума к 1 января 2019 года. Однако 10 января этого года на встрече с рабочими вагоностроительного завода в Твери президент пообещал, что сделать это досрочно. Глава Минфина убедил его, что экономика Росии растет и продолжит рост, пишет «Газета.ru».

*** Исходя из международных стандартов, МРОТ рассматривается как нижняя граница, гарантирующая удовлетворение основных жизненных потребностей не только трудящегося, но и его семьи. Однако «список» таких потребностей, как правило, не определяется.

*** По данным Минтруда, с 1 января 2018 года МРОТ составляет 9 тысяч 489 рублей или 85 процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями на МРОТ начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки к зарплате.

Фото Елены Кабаковой

«КомиОнлайн»
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МоскваКоми
Экономика
Делу время
МРОТпрожиточный минимумзарплатадоходы
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