Прокуратура помогла вернуть Коми похищенные активы на 5 с лишним миллиардов рублей

За год было выявлено более 1600 коррупционных нарушений.

Итоги года на торжественном собрании в честь 296-й годовщины со дня образования надзорного ведомства в России 12 января озвучил главный прокурор Коми Сергей Бажутов.

Как прозвучало в его речи, в органах прокуратуры в 2017 году рассмотрено 43 тысячи жалоб и обращений. Более половины из них признаны обоснованными и по ним приняты реальные меры к восстановлению нарушенных прав и защите законных интересов граждан. Свыше 8 тысяч жителей республики побывали на личном приеме у работников прокуратуры.

В части исполнения законов, соблюдения прав человека и гражданина выявлено 31 тысяча 376 нарушений. Более 6 тысяч из них – это нарушения в сфере трудовых прав граждан, более 5 тысяч – в сфере прав и интересов несовершеннолетних, и более тысячи шестисот – нарушения жилищных прав.

По результатам прокурорских проверок возбуждено 200 уголовных дел; 3120 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и 1594 должностных лица - к административной; в суды направлено 5738 заявлений на сумму более 981 миллиона рублей.

Ежедневного внимания прокуроров потребовала проблема невыплаты вознаграждения за труд. В итоге пресечены 4,5 тысячи нарушений в этой сфере, в суды направлены 2,5 тысячи исковых заявлений о взыскании заработной платы. Органами предварительного расследования в результате возбуждено 26 уголовных дел в отношении руководителей предприятий-должников. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 300 должностных лиц. «В результате удалось добиться погашения задолженности на сумму 502 миллиона рублей почти перед шестью тысячами работников», - привел данные С.Бажутов.

Многочисленные обращения граждан о ненадлежащем обеспечении лекарственными средствами послужили основанием для проведения проверки в Министерстве здравоохранения республики. По результатам выявлены нарушения как при определении потребности в лекарственных препаратах, так и при их закупке. Принятые меры реагирования позволили в три раза сократить количество находящихся на отсроченном исполнении рецептов. Кроме того, выявлены несоответствия федеральному законодательству в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению республики, которая предусматривала заниженные нормативы, что нарушало права граждан на получение бесплатной медицинской помощи. По результатам рассмотрения протеста прокуратуры нарушения закона устранены.

Не оставались без внимания и вопросы обеспечения прав субъектов предпринимательской деятельности. В этой сфере прокуратура пресекла 1800 нарушений, более 130 должностных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Только в сфере защиты строительного бизнеса от административных барьеров прокурорами принесено 50 протестов на незаконные нормативные правовые акты, внесено 18 представлений, 8 должностных лиц за ненадлежащее оказание государственных и муниципальных услуг понесли административную ответственность, по материалам прокурорских проверок возбуждено 4 уголовных дела. «Отмечу, что еще три года назад республика была в лидерах по количеству требуемых согласований и иных административных преград в строительстве. По итогам 2017 года Минстрой России отметил, что в Коми существенно сократилось число таких процедур и сейчас республика в первой десятке по доступности ведения этого бизнеса», - подчеркнул руководитель регионального надзорного ведомства.

Прокуроры активно работали по пресечению неправомерного расходования бюджетных средств, коррупционных нарушений при прохождении государственной и муниципальной службы, предоставлении государственных и муниципальных услуг. В ушедшем году выявлено свыше тысячи шестисот нарушений закона, по нашим материалам в отношении должностных лиц возбуждено 32 уголовных дела.

Кроме того, в последние годы совместно с правоохранительными органами приняты меры по пресечению коррупционных схем хищения государственного имущества и бюджетных средств, привлечению виновных к уголовной ответственности. В результате обеспечено возвращение в собственность республики полученных преступным путем активов рыночной стоимостью более 5 миллиардов рублей, заключил С.Бажутов.

Фото Владилена Олофинского