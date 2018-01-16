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Вторник, 16 января 2018, 09:13
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09:13
После новогодних каникул число заболевших ОРВИ в Коми увеличилось втрое

Уровень заболеваемости по-прежнему не превышает эпидпорог.

По информации управления Роспотребнадзора по Коми с 8 по 14 января 2018 года за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 6122 человека, в том числе 4545 детей. Среди заболевших – 74,2 процента составляют дети в возрасте до 14 лет, 25,8 процента - взрослое население, уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога.

В первую неделю нового года «простудившихся» официально насчитывали 2017 человек. С середины сентября в регионе каждую неделю с симптомы ОРВИ к медикам обращается примерно по 8000 - 9000 жителей.
По данным вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии в Коми, на прошедшей неделе среди населения циркулировали респираторные вирусы не гриппозной этиологии (аденовирусы), случаев заболевания гриппом не выявлено.

Как сообщалось ранее, по прогнозу специалистов, подъем заболеваемости гриппом ожидается в конце января – феврале следующего года. На начало декабря от гриппа в регионе привили 41,8 процента жителей.

*** Все вирусы гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем — при кашле и чихании, с каплями слюны. При кашле и чихании больного человека микроскопические капли, содержащие вирус, распространяются в воздухе и затем оседают на поверхностях окружающих предметов, откуда с частицами пыли могут попасть в верхние дыхательные пути окружающих людей.

Каждый самостоятельно в силах снизить риск заболевания и распространения ОРВИ и гриппа, выполняя простые санитарно-гигиенические правила – мыть руки с мылом или антибактериальным средством, регулярно проветривать помещения, не трогать грязными руками глаза, нос и рот, при кашле и чихании использовать одноразовые бумажные платочки, вести здоровый образ жизни. В период эпидемического подъема заболеваемости по возможности следует избегать многолюдных мест, носить гигиеническую маску для снижения риска инфицирования.

При появлении симптомов острой респираторной инфекции не следует заниматься самолечением, необходимо обратиться за медицинской помощью к врачу, вызвав врача на дом, поскольку вовремя начатое лечение (выполнение рекомендаций врача, обильное питье, постельный режим) существенно снижает риск развития осложнений.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
заболеваемостьОРВИгрипппрививкипрофилактика
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