Выдержка: в Помоздино дети продолжат ходить в старую школу до сентября 2020 года

Сейчас школьники учатся в семи деревянных зданиях, их школе – почти 130 лет.

Заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова во время рабочего визита в Усть-Куломский район проинспектировала школу села Помоздино и осмотрела место строительства нового учебного заведения на 400 мест.

Как сообщает пресс-служба ведомства, к строительству помоздинской школы приступят в 2018 году. По плану школу, классы которой будут оснащены абсолютно новым оборудованием, должны сдать к 1 сентября 2020 года.

По информации Минобраза Коми, помоздинская школа будет точно такой, как школа в селе Летка Прилузского района. Там созданы комфортные условия для получения образования: классы оснащены по самым современным стандартам и технологиям, есть лаборантские кабинеты, большой актовый зал, два спортивных зала, столовая с современным технологическим оборудованием, просторные рекреационные зоны для организации досуга детей — в целом около 200 помещений.

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, старая помоздинская школа в 2016 году отметила 155-летний юбилей. Сейчас учебный процесс ведется в семи деревянных зданиях. Ранее сообщалось, что год постройки образовательного учреждения – 1890-й. Жители села мечтают о новой школе несколько десятков лет, но только сейчас вопрос сдвинулся с места.

Напомним, в прошлом году региональные власти решили потратить предназначенные для строительства двух сельских школ деньги на возведение школы в сыктывкарской Орбите. В итоге начало стройки в Помоздино перенесли на неопределенный срок.

Осенью 2017 года стало известно, что строительство этой школы запланировано на 2018 – 2020 год.

Также в адресную инвестиционную программу Коми в 2018 году была включена и школа в Усть-Куломе. По строительству начальной школы в районном центре уже известен подрядчик, началась стройка. Как сообщалось ранее, учебный корпус на 250 мест должны сдать до конца этого года.

Фото с сайта помоздинскаясош.рф и пресс-службы Минобраза Коми