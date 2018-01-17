В новогодние праздники в Коми побывало более пяти тысяч туристов

По данным министерства культуры, туризма и архивного дела республики, всего этнопарк в селе Ыб Сыктывдинского района принял в новогодние каникулы 3000 человек. В том числе две туристские группы из Кировской области. Около 90 кировчан провели свои выходные, участвуя в программе «Рождественская Финноугория».

Самыми притягательными экскурсионными программами для туристов были «Карнавальная ночь в этнопарке», «Новогодние каникулы в этнопарке», фестиваль зимних забав «ЛымЛун», куда приехало более 1,5 тысячи человек.

В Печоро-Илычском государственном природном биосферном заповеднике туристы активно посещали узей природы, лосеферму и гостевые дома. Всего в период новогодних праздников заповедник принял около 400 человек.

В этнокультурном парке «Бызовая», расположенном в деревне Бызовая в Печоре, отдохнули 300 с лишним гостей.

Новогодние праздники на туристических базах национального парка «Югыд ва» отметили 200 человек. Излюбленным их местом посещения стали туристская база «Санавож» и туристский приют «Орлиный».

Кроме того, более тысячи туристов провели первые дни наступившего года в гостевых домах на всей территории республики.

Фото предоставлено пресс-службой Минкульта Коми