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Вторник, 23 января 2018, 09:21
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09:21
На северо-востоке Коми прогнозируют усиление ветра и метель

Неблагоприятная погода сохранится до утра 24 января.

По прогнозу Коми ЦГМС, в ближайшие два часа с сохранением до 08:00 24 января 2018 года в северо-восточных районах республики ожидается усиление юго-восточного ветра до 8-13 метров в секунду, порывами 15-20 метров в секунду, метель.

Главное управление МЧС по Коми рекомендует:

- воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также участия в массовых мероприятиях, проходимых на улице.

- Быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта.

- Воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте.

- Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки. Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

- Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.

- В случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено.

- Никогда не оставляйте без присмотра зажженные свечи. Храните свечи, спички и зажигалки в месте, не доступном для детей. Всегда тушите свечи перед сном.

*** При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по номеру 01. С мобильного - 101 или 112. Круглосуточный телефон доверия в ГУ МЧС по Коми - 8(8212) 29-99-99.

Фото Владилена Олофинского

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