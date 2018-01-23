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09:21 На северо-востоке Коми прогнозируют усиление ветра и метель
Неблагоприятная погода сохранится до утра 24 января.
По прогнозу Коми ЦГМС, в ближайшие два часа с сохранением до 08:00 24 января 2018 года в северо-восточных районах республики ожидается усиление юго-восточного ветра до 8-13 метров в секунду, порывами 15-20 метров в секунду, метель.
Главное управление МЧС по Коми рекомендует:
- воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также участия в массовых мероприятиях, проходимых на улице.
- Быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта.
- Воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте.
- Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки. Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
- Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.
- В случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено.
- Никогда не оставляйте без присмотра зажженные свечи. Храните свечи, спички и зажигалки в месте, не доступном для детей. Всегда тушите свечи перед сном.
*** При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по номеру 01. С мобильного - 101 или 112. Круглосуточный телефон доверия в ГУ МЧС по Коми - 8(8212) 29-99-99.
Фото Владилена Олофинского
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