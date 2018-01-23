«Воркутауголь» оштрафовали на 20 миллионов рублей за взятку командиру горноспасателей

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, «Воркутауголь» привлекли к административной ответственности в виде крупного штрафа за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Во время проверки соблюдения коррупционного законодательства изучено уголовное дело в отношении командира отряда филиала военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна военизированной горноспасательной части (ВГСЧ), обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Из материалов уголовного дела следует, что командир отряда по просьбе представителя «Воркутаугля» неоднократно инициировал перед руководством ВГСЧ вопрос о снижении стоимости горноспасательного обслуживания объектов угледобывающего предприятия. Так, в 2016 году финансовые затраты общества на горноспасательное обслуживание своих объектов снижены более чем на три миллиона рублей, а в 2017 году – на сумму свыше 900 тысяч рублей.

Помимо этого, по мнению следствия, командир отряда способствовал изменению условий договоров, заключенных ВГСЧ с «Воркутауголь». В результате горноспасатели стали проводить обучение (подготовку) членов вспомогательных горноспасательных команд и иных специалистов из числа сотрудников «Воркутаугля» без изменения общей стоимости услуг, предусмотренных договорами. Кроме того, обвиняемый согласовывал отдельные позиции планов ликвидации аварий обслуживаемых объектов «Воркутаугля» из расчета 30 процентов задымленности, что позволяло предприятию беспрепятственно эксплуатировать указанные участки.

За подобное покровительство, как следует из материалов уголовного дела, командир отряда получил от «Воркутаугля» незаконное денежное вознаграждение в 900 тысяч рублей с обещанием выплаты еще 300 тысяч. Уголовное дело в отношении него находится на рассмотрении Воркутинского городского суда.

Постановлением мирового судьи Воргашорского судебного участка «Воркутауголь» оштрафовано на 20 миллионов рублей с конфискацией суммы фактически переданной взятки. Постановление не вступило в законную силу.

Фото Катерины Клепиковской