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11:42 На рынке труда Коми вакансий больше, чем безработных
Меньше всего проблем с трудоустройством - в Ухте.
По оперативным данным управления занятости Минтруда региона, на 22 января 2018 года в республиканской службе занятости состоит на регистрационном учете 6,9 тысячи безработных (на 22 января 2017 года – 8,1 тысячи человек).
Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к численности рабочей силы) составил 1,6 процента (год назад было 1,7 процента).
Самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Ухте (0,6 процента), а самый высокий - в Ижемском районе (3,9 процента).
Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения, составила более 8,5 тысячи единиц, из них по рабочим профессиям – 3,7 тысячи вакансий.
«Коэффициент напряженности на рынке труда (численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, претендующих на одну вакансию) составил 0,8 человек на одну вакансию. Наиболее высокая нагрузка зафиксирована в Прилузском и Сысольском районах, где на одну заявленную вакансию претендуют более трех безработных граждан и самая низкая в городе Ухте – на одного безработного гражданина приходится 4,5 вакансии», - сообщили в управлении занятости Минтруда Коми.
Для расширения возможностей трудоустройства на базе центров занятости населения республики 25 января с 12:00 состоится скайп-ярмарка для желающих трудоустроиться вахтовым методом.
Кроме этого, во всех центрах занятости населения формируются группы для желающих получить новую профессию либо повысить квалификацию по уже имеющейся.
*** Между тем число безработных в мире достигло рекордных 192,7 миллиона человек по итогам 2017 года, говорится в докладе Международной организации труда. Как сообщает РИА «Новости», по сравнению с 2016 годом количество безработных выросло на 2,6 миллиона человек, а уровень мировой безработицы составил 5,6 процента.
По прогнозу организации, в 2018 году число безработных в мире будет оставаться практически неизменным, а уровень безработицы стабилизируется после роста в 2016 году.
Что касается России, то, по данным МОТ, уровень безработицы в стране в 2018 году по сравнению с 2017 уменьшится — с 5,2 процента (3,9 миллиона человек) до 5 процентов (3,8 миллиона человек). А в 2019 году этот показатель будет на уровне 4,9 процента (3,6 миллиона человек), прогнозируют эксперты.
Фото Владилена Олофинского
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