Полиция стала чаще необоснованно привлекать жителей Коми к уголовной ответственности

Как сообщил прокурор Коми Сергей Бажутов на коллегии регионального МВД 24 января, в течение последних двух лет в республике наблюдается снижение общего числа зарегистрированных преступлений. На этом фоне произошло закономерное сокращение количества оконченных производством уголовных дел – на 11 процентов. Лиц, привлеченных к уголовной ответственности, стало меньше на 10 процентов, приостановленных производством уголовных дел – на 15 процентов. Значительное снижение нагрузки положительно не отразилось на качестве и эффективности деятельности на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

При общем снижении с 16721 до 14697 возбужденных уголовных дел не удалось существенно улучшить состояние законности при рассмотрении сообщений о преступлениях. В результате просчетов, допущенных при принятии решений о возбуждении уголовных дел, в 2017 году прокурорами и руководителями следственных органов отменено 389 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел, принятых следователями и дознавателями полиции. Но и такая реализация предусмотренных законом полномочий существенно не повлияла на соблюдение конституционых прав людей, поскольку по результатам расследования уголовных дел принято 436 решений об их прекращении по реабилитирующим основаниям. Снижение возбужденных уголовных дел также не оказало существенного влияния на количество укрытых преступлений, поставленных на учет прокурорами. Продолжают иметь место нарушения прав людей, допущенные на досудебной стадии уголовного судопроизводства и носящие уголовно-наказуемый характер. По таким фактам проведены соответствующие прокурорские проверки, возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении сотрудников органов внутренних дел, укрывших преступления от учета. К сожалению, таких должностных преступлений в 2017 году зарегистрировано также больше, чем в 2016 году. Как и прежде, распространенной формой укрытия преступлений остается незаконный отказ в возбуждении уголовного дела при наличии признаков преступления. Не исключены случаи укрытия преступлений путем привлечения лиц к административной ответственности при наличии в действиях состава уголовно-наказуемого деяния.

При сокращении с 7947 до 7043 уголовных дел, направленных в суд, отмечается рост почти в два раза с 51 до 93 числа вынесенных прокурорами постановлений о признании доказательств недопустимыми, увеличение с 77 до 83 дел, которые вернулись из судов, а также возвращение прокурорами для дополнительного расследования 386 уголовных дел. Все эти показатели являются объективным подтверждением ухудшения качества следствия и дознания в органах внутренних дел.

При уменьшении с 9099 до 7673 оконченных уголовных дел право на реабилитацию в связи с незаконным уголовным преследованием получили 132 лица, что в два раза больше, чем в 2016 году. Количество лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности по делам органов внутренних дел, также возросло с 16 до 20. На основании судебных решений полностью или частично реабилитировано 50 лиц. Сумма возмещения морального вреда за незаконные действия органов расследования, взысканная судами из средств федерального бюджета по искам реабилитированных, возросла с двух до трех миллионов рублей.

Снижение с 11843 до 9530 прекращенных и приостановленных производством уголовных дел не повлияло на эффективность ведомственного контроля при проверке законности процессуальных решений по таким уголовным делам, поскольку каждое третье решение по ним отменено прокурорами. При этом в отдельных территориальных подразделениях допускались случаи массового сокрытия уголовных дел, по которым лица, совершившие преступления, были установлены. Так, дознавателями в городе Воркуте на системной основе при отсутствии объективных данных о невозможности реального участия обвиняемого в уголовном деле выносились незаконные постановления о приостановлении производства дознания. При этом удельный вес таких процессуальных решений составил 76 процента от общего числа дел, по которым расследование приостановлено по указанным основаниям. В Ухте после отмены прокурором незаконных решений уголовные дела длительное время не принимались к производству, в том числе более 10 месяцев. При этом никаких мер по устранению допускаемых нарушений руководителями территориального органа внутренних дел и центрального аппарата МВД по Коми не принималось.

В этих же городах, а также в Печоре, Сосногорске и Сыктывкаре следователи и дознаватели незаконные процессуальные решения скрывали путем составления документов первичного учета, содержащих недостоверные сведения о продлении сроков расследования, имели место случаи подделки подписей прокурора в статистических карточках. В это время по уголовным делам, по которым лица привлекались к уголовной ответственности, предварительное расследование не велось, что является нарушением контитуционных прав участников уголовного судопроизводства на доступ к правосудию.

По словам С.Бажутова, Коми уже не первый год занимает лидирующее положение в Северо-Западном федеральном округе по числу выявленных фактов фальсификации учетных документов в органах внутренних дел, что требует принятия управленческих решений от руководства МВД по Коми.