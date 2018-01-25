Пожар унес жизнь жителя корткеросского поселка

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе главного управления МЧС по Коми, информация о пожаре по улице Трактовской в поселке Приозерном Корткеросского района, где загорелось помещение частной летней кухни, поступила 24 января около 22:00. В тушении огня принимали участие две единицы техники и шесть человек личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидировали в 0:40 25 января. Огонь повредил сооружение на площади 24 квадратных метра. На месте инцидента обнаружили тело 53-летнего мужчины.

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.

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