Суды в Коми стали чаще выносить оправдательные приговоры

Как рассказал прокурор Коми Сергей Бажутов на коллегии 31 января, в течение последних двух лет в регионе наблюдается снижение на 9,5 процента общего числа зарегистрированных преступлений. На этом фоне произошло закономерное снижение количества направленных в суд уголовных дел и привлеченных к уголовной ответственности на 11 процентов.

Вместе с тем, значительное снижение нагрузки положительно не отразилось на качестве и эффективности деятельности на досудебной стадии уголовного судопроизводства, а также на состоянии прокурорского надзора.

Несмотря на снижение на 1 тысячу 573 (14,5 процента) оконченных уголовных дел прокурорам не удалось существенно повлиять на состояние законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Ситуация с соблюдением конституционных прав людей не изменилась, поскольку по результатам расследования уголовных дел принято 511 решений о прекращении по реабилитирующим основаниям. Самое большое количество таких решений отмечено в Сыктывкаре – 106, Воркуте – 96, Ухте – 88 и Эжвинском районе – 43.

Указанные нарушения привели к росту с 266 до 347 реабилитированных лиц по уголовным делам, в том числе в два раза с 9 до 18 возросло число лиц, оправданных судами.

Сумма возмещения морального вреда за незаконные действия органов расследования, взысканная судами из средств федерального бюджета по искам реабилитированных, возросла с пяти до семи миллионов рублей. Причем возмещать вред приходится и самим следователям, которые незаконно привлекают к уголовной ответственности. Такая практика формируется, прокуратурой в суд уже направлено два исковых заявления к бывшему следователю. Одно из них на сумму в размере 420 тысяч рублей рассмотрено и удовлетворено, другое на сумму 340 тысяч рублей – находится на рассмотрении.

О существенном снижении качества предварительного расследования свидетельствует рост в три раза с 51 до 150 числа вынесенных прокурорами и судами постановлений о признании доказательств недопустимыми.

«Об ослаблении прокурорского надзора и недостатках расследования свидетельствует 103 уголовных дела, возвращенных судами. Наибольшее число уголовных дел возвращено прокурорам Сыктывкара – 25, Ухты – 16 и Воркуты – 15. Изучение судебных решений показало, что по большинству уголовных дел ошибки очевидны и их можно было легко избежать. Только в 65 случаях уголовные дела возвращены судами по причине неправильного указания времени, места, способа совершения преступления, данных обвиняемого и потерпевшего, а в двух случаях – исключительно по вине прокуроров, которые забыли утвердить обвинительные заключения. При этом число обжалованных и отменных в апелляционном порядке таких судебных решений сократилось почти в два раза - с 22 до 13», - отметил С.Бажутов.

Фото Владилена Олофинского