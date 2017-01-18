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Среда, 18 января 2017, 13:15
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13:15
Как правильно купаться на Крещение в проруби с заботой о душе и теле

Помните, что погружение в ледяную воду – стресс для организма.

«КомиОнлайн» собрал информацию из разных источников, чтобы подготовить сильных духом к погружению в холодную воду и помочь минимизировать негативные последствия этого мужественного поступка.

Нырять в водоем на Крещение необязательно: смывающей грехи и целебной считается любая освященная батюшкой вода. Она не портится и сохраняет свои целебные свойства год – до следующего праздника Крещения.

Врачи считают, что подходить к погружению в прорубь надо обдуманно. Купание в проруби без подготовки в январе может вызвать осложнения.

По словам заместителя главного врача Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Оксаны Половниковой, есть несколько категорий граждан, которым противопоказано окунаться в прорубь. Это люди, которые страдают хроническими заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей (отиты, гаймориты, бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема), сердечно-сосудистыми заболеваниями, неврологическими заболеваниями (эпилепсия, любая травма черепа в анамнезе), атеросклерозом, хроническими болезнями почек и мочеполовой системы (нефриты, циститы, простатиты, аднекситы), заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь, колиты, холицеститы, гепатиты), заболеваниями кожи и подкожной клетчатки (псориаз, экзема, дерматиты). Особое внимание следует уделить лицам, страдающим инфекционными и грибковыми заболеваниями.

Специалисты также рекомендуют перед погружением в прорубь измерить давление: если оно повышено, возрастает риск спазма сосудов или микроинсульта, если, напротив, понижено – возможны судороги и потеря сознания.

Зимнее купание в проруби категорически запрещено и при гинекологических заболеваниях, диабете, гипертонии, эпилепсии и склонности к судорогам, воспалении почек, заболевании щитовидной железы, инфекционных болезнях.

Директор Института физиологии Коми научного центра УрО РАН, доктор медицинских наук, профессор Евгений Бойко настаивает на том, что холод – это мощный стресс для организма, поэтому к купаниям нужно подходить с умом. «К купанию зимой надо относиться, как к шоковой терапии. Возможен шок на холод. И человек, который подвергает себя такому воздействию, должен правильно оценить свои возможности», – добавляет О.Половникова.

Здоровым людям физиотерапевты советуют для повышения холодоустойчивости за полтора-два часа до крещенского «заплыва» съесть столовую ложку рыбьего жира с ломтиком хорошо посоленного черного хлеба или кусочком лимона. Ни в коем случае нельзя пить спиртное перед купанием – алкоголь лишь дает лишнюю нагрузку и способствует быстрому переохлаждению. Только после погружения, как следует растеревшись полотенцем и пройдя в теплое помещение, можно выпить рюмку коньяка или бокал подогретого вина.

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Перед купанием следует слегка разогрейться, но не до седьмого пота.

По поводу того, в какой последовательности раздеваться, мнения расходятся. Одни врачи говорят, что охлаждаться следует постепенно: сначала надо снять верхнюю одежду, через несколько минут – обувь, затем раздеться по пояс, намазать тело жирным кремом или оливковым маслом и окунаться.

О.Половникова считает, что раздеваться перед погружением в воду нужно снизу вверх: сначала снять обувь. Но снимать носки следует только после того, как человек останется в купальном костюме. Идти к купели надо в тапочках.

После раздевания необходимо помахать руками, сделать несколько приседаний, наклонов. Тело должно быть горячим, но не потным.

Все должно занять не более 5-7 минут. Дольше 1-2 минут в воде находиться не стоит, утверждают врачи. Некоторые специалисты ограничивают время 20-30 секундами. Если человек впервые заходит в ледяную воду, то ни в коем случае нельзя окунаться с головой.

После купания надо растереться махровым полотенцем. Лучше всего поспешить в теплое помещение, где можно выпить горячий чай. Стоять раздетым крайне не рекомендуется. Если никак не получается согреться, следует сделать легкую зарядку. Фотографироваться и валяться в снегу тем, кто купается впервые, категорически не рекомендуется.

Согласны с медиками и практикующие моржи, для которых погружение в воду со льдом – не ежегодная, а практически ежедневная процедура. Подходят к этому вопросу закаленные люди с умом. Одеваются по специальной системе: свободная одежда без завязок, галстуков, манжет, обязательно свободные ботинки, ватные брюки, теплый свитер, а ноги после купания должны обязательно ставить на полотенце.

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Но помимо заботы о телесном стоит подумать и о духовном. Так, пресс-секретарь Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии отец Филипп рекомендует обряд купания в иордани в день Крещения Господня сопровождать молитвой. Только в этом случае верующий может получить исцеление от духовных и телесных болезней.

По его словам, к погружению в воду не следует относиться, как к обычному моржеванию, а стоит подготовиться заранее: в крещенский сочельник 18 января следует соблюсти пост и почитать Евангелие. Погружаясь в воду, вновь прочитать молитву. В иордань следует окунуться трижды, кроме того, из освященной купели можно набрать воды и омыть ею лицо и руки, тем самым набраться божьей благодати, сил, здоровья на целый год вперед.

Ключарь Свято-Стефановского монастыря в Сыктывкаре отец Иоанн (Баранов) уверяет: после купания в Крещение никто никогда не болеет.

Кандидат медицинских наук Наталья Кораблева пояснила ситуацию «КомиОнлайну» с религиозной точки зрения, поскольку сама является верующей. «Каждый верующий для себя решает сам, окунаться ли ему в купель. Кроме того, с точки зрения православия, у человека не должно быть страха перед обрядом. Он идет на это осознанно, понимая его значение, – подчеркнула она. – Что касается маленьких деток, то им до семи лет даже поститься нельзя. А ответственность за купание в проруби берут на себя крестные родители». Н.Кораблева не взялась комментировать вопрос о пользе и вреде купания в иордани с точки зрения медицины.

Фото из архива «КомиОнлайна»

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Образ жизни
Крещениеправила безопасностькупель
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