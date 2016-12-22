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Четверг, 22 декабря 2016, 15:06
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15:06
Секретарь общественной палаты поддержал благотворительные акции сыктывкарского центра соцпомощи

Встреча с Александром Бречаловым состоялась 20 декабря.

Главного общественника страны и сопредседателя Общероссийского Народного фронта А.Бречалова заинтересовали благотворительные акции, которые проводит Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара - «Чудо-елка» и «Малышу во благо». Более того, он принял в них участие, сообщает пресс-служба учреждения.

Во время беседы сотрудники центра соцпомощи рассказали о своей деятельности. А.Бречалов подчеркнул значимость благотворительной деятельности центра в работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, и пожелал развивать взаимодействие с некоммерческими организациями в данном направлении. Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке. Гостю из Москвы подарили сувенир, выполненный руками детей.

Фото предоставили в Центре социальной помощи семье и детям города Сыктывкара

«КомиОнлайн»
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МоскваКомиСыктывкар
Общество
Социум
соцпомощьБлаготворительностьобщественость
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