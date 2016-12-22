Глава Коми завлекал иностранцев в регион россыпями титана, лесом и углем

Встреча с руководителями и представителями дипломатических миссий состоялась в Москве, в резиденции председателя совета муфтиев России шейха Равиля Гайнутдина, по инициативе заместителя председателя правительства Коми - спецпредставителя республики Джамала-Лейла Яндиева. Стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба главы Коми.

Глава республики Сергей Гапликов представил гостям встречи инвестиционный и экономический потенциал региона. В частности, руководитель Коми предложил принять участие в реализации проектов в лесной отрасли; горнорудной и нефтегазовой промышленности - разработке месторождений коксующегося угля, добыче и переработке природного газа и конденсата, освоении ижемского месторождения россыпного титана; организации на территории республики высокотехнологичных производств. Выгодные условия могут быть предложены инвесторам для создания на территории региона совместных предприятий в области туризма, образования, медицины и фармацевтики.

По итогам встречи чрезвычайный и полномочный посол Ливанской Республики в Москве Шауки Бу Нассар выразил заинтересованность в сотрудничестве. В ближайшее время представители Ливана посетят республику для дальнейшего развития экономических отношений. Председатель духовного управления мусульман России шейх Р.Гайнутдин поблагодарил С.Гапликова за визит и высказал уверенность в том, что встреча послужит хорошей основой для дальнейшего сотрудничества, а также предложил в начале 2017 года провести ряд двусторонних встреч с послами стран Персидского залива и других государств.

На заседании правительства Коми С.Гапликов высоко оценил перспективы развития прямого сотрудничества республики с азиатскими странами. Как отметил руководитель региона, необходимо наладить с восточными государствами торговые отношения без посредничества европейских компаний, которые закупают продукцию, производимую в республике, и перепродают её со своей наценкой. В результате предприятия республики упускают потенциальную дополнительную прибыль, а бюджет региона – соответствующие налоговые отчисления. С.Гапликов напомнил, что максимальное привлечение инвестиций и федеральных средств в экономику региона – это первоочередная задача, которую необходимо решать правительству республики для эффективного развития всех ее отраслей, потребовав активизации участия руководителей отраслей региона.

Фото с сайта rkomi.ru