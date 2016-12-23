На главной площади Сыктывкара открыли каток и зажгли елку

У горожан есть полтора месяца, чтобы покататься по Стефановской площади на коньках.

В Сыктывкаре 23 декабря состоялась торжественная церемония открытия главного ледового городка столицы.

На Стефановской площади собрались воспитанники детских садов и школ города. Детей встречали сказочные персонажи: Снеговик, Зима, Дед Мороз и Снегурочка. Помимо песен, хороводов и танцев их развлекали выступлениями юных фигуристов и фаер-шоу.

В этом году ставшего традиционным шествия Дедов Морозов не было. Вместо него состоялся конкурс аниматоров.

Кроме того, сказочные персонажи наградили авторов лучших новогодних игрушек (детям вручили благодарности и сертификаты на разные суммы от 600 рублей до 1000).

И, конечно, Дед Мороз зажег елку.

Ледовый городок в Сыктывкаре в этом году посвящен 95-летию республики. С одной стороны от елки на ледяных блоках установили символы городов региона, с другой – главный туристический символ Коми – столбы выветривания плато Маньпупунер.

Также официально начал работать открытый каток, оформленный как коми промысловый календарь. Судя по техзаданию, он будет работать до 5 февраля. Рядом с ним расположен пункт проката и домики, где можно переодеться.

Фото и видео Елены Кабаковой