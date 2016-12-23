Пятница, 23 декабря 2016, 18:11
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Тест на знание гербов городов и районов Коми
Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в местной геральдике.
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Тест для любителей пошуметь и их соседей
Проверьте, соотносится ли ваша нескучная жизнь с новым законом о тишине.
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Насколько хорошо вы ориентируетесь в финансах Коми
Бюджет, налоги, госдолг – об этом наш тест.
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Последние комментарии
Некит:
Да, видать очень хлебное местечко, ну не могут менты удержаться и не хапнуть кусочек.
24.12.2016 - 12:39
Deja vu:
Кто-нибудь вообще понимает, о чём говорит замминистра внутренних дел?
24.12.2016 - 01:01
йцу:
Сыктывкарский городской суд продлил на 72 часа задержание обвиняемого в получении взятки Эльдара Шукюрова
24.12.2016 - 00:59
лесик:
нифига себе что вы раскопали, а никто и не знал что там люди погибли
24.12.2016 - 00:45
Горожанин:
Беспредел ! Вот проявление "истинной заботы" людях и "действенная" пропаганда здорового образа жизни. Тьфу !
23.12.2016 - 17:01
Комментарии
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