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Пятница, 23 декабря 2016, 18:11
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Тест на знание гербов городов и районов Коми

Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в местной геральдике.

 

 

Тест для любителей пошуметь и их соседей

Проверьте, соотносится ли ваша нескучная жизнь с новым законом о тишине.

Насколько хорошо вы ориентируетесь в финансах Коми

Бюджет, налоги, госдолг – об этом наш тест.

 

«КомиОнлайн»
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Да, видать очень хлебное местечко, ну не могут менты удержаться и не хапнуть кусочек.
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Горожанин:
Беспредел ! Вот проявление "истинной заботы" людях и "действенная" пропаганда здорового образа жизни. Тьфу !
23.12.2016 - 17:01
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