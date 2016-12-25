«Новая генерация» оказалась сильнее «Ухты» в матчах аутсайдеров

Матчи чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги между «Новой генерацией» и «Ухтой» состоялись 24 и 25 декабря в Ухте. Первый из них гости выиграли со счетом 1:3. Александр Коданев отличился на 15-й минуте, а затем хозяева не смогли реализовать два 10-метровых удара. Восстановить равновесие им удалось только после перерыва усилиями Александра Филимонова. Ухтинцы не воспользовались последующим удалением вратаря Александра Кригера и пропустили два мяча за пять минут до финального свистка. Авторами голов, которые принесли победу сыктывкарцам, стали Антон Рудых и Павел Соколов.

Второй поединок завершился со счетом 3:4. В первом тайме хозяева дважды выходили вперед, а «Новая генерация» отыгрывалась. Счет открыл Александр Кузьминых на 15-й минуте. Затем отличился Иван Суворов. А на точный удар Дмитрия Волкова голом ответил Исмаил Гибадуллин. Во втором тайме судья удалил с поля Максима Смирнова. «Ухта» продержалась в меньшинстве и забила третий мяч на 42-й минуте, когда Вадим Максимов переиграл вратаря сыктывкарской команды. После этого «Новая генерация» стала выпускать на паркет пятого полевого игрока и вырвала победу за несколько секунд до финального свистка. Сначала на 48-й минуте голевой момент реализовал Павел Соколов, а потом Владислав Барсков результативно завершил выход один на один с голкипером.

Следующий матч чемпионата «Новая генерация» проведет дома 15 января с новосибирским «Сибиряком». «Ухта» дома сыграет с «Тюменью» 8 января.

Фото с сайта www.amfr.ru