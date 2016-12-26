В Воркуте две фирмы заподозрили в применении «тарана» в аукционе на аренду помещений

В адрес регионального управления антимонопольной службы поступило заявление помощника уполномоченного по защите прав предпринимателей в Коми о нарушениях законодательства при проведении администрацией Воркуты аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения по улице Ленина площадью 102 квадратных метров. Начальная цена была объявлена в 4972 рубля в месяц.

В ходе рассмотрения заявления было установлено, что при проведении торгов мэрия нарушила порядок и не установила 5-процентный шаг, поэтому участники могли повышать цену аренды неограниченное количество раз.

Как сообщает пресс-служба УФАС, в результате ООО «Партнер Авто» и ООО «СеверКапСтрой» получили возможность применить классическую схему картельного сговора «таран», при которой первый повысил цену договора аренды на 301 шаг, взвинтив цену до 80 тысяч рублей в месяц, тем самым лишив возможности подачи предложений от других участников. После этого фирма отказалось от заключения договора, обеспечив возможность заключения договора с «СеверКапСтроем», сделавшим предпоследнее предложение.

При этом установлено, что эти организации располагаются по одному и тому же адресу, директор «ПартнерАвто» и «СеверКапСтрой» являются аффилированными лицами, что указывает на возможность договоренности между ними. Целью участников аукциона было не конкурентное соперничество за право заключения договора, а сговор с целью заключения договора по максимально низкой цене для одного из них.

Как пояснила руководитель УФАС Наталия Гуревская, если бы аукционная комиссия не нарушила порядок проведения аукциона в части 5-процентного шага, у участников отсутствовала бы возможность применить антиконкурентную схему.

УФАС по Коми возбудило два дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства – в отношении воркутинской администрации и в отношении участников возможного сговора.

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