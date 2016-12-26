Продажу «Боярышника» приостановили на 30 суток

В связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе со смертельными исходами, принято постановление главного государственного санитарного врача России от 23 декабря 2016 года «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», сообщает Управление Роспотребнадзора по Коми.

Согласно документу, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Постановление зарегистрировано Минюстом России и вступило силу 26 декабря - со дня его официального опубликования.

*** Проблема привлекла внимание на федеральном уровне после того, как в середине декабря стало известно, что в Иркутске от употребления «Боярышника» начали гибнуть люди. К 26 декабря число жертв употребления косметического средства достигло 76 человек.

После этого премьер-министр страны Дмитрий Медведев предложил изъять «Боярышник» из продажи. Было решено внести в Госдуму поправки, касающиеся оборота спиртосодержащей продукции.

В Коми приняли решение усилить работу по предупреждению подобных случаев, не дожидаясь поручений из федерального центра. Местные администрации вели работу по пресечению реализации продукции двойного назначения и ранее: устраивали рейды, проверяли легальность оборота, проводили профилактическую и разъяснительную работу с руководителями торговых предприятий и предпринимателями, которых убеждали отказаться от продаж. В ряде муниципалитетов при заключении договоров аренды помещений и земли бизнесменам запрещают торговать суррогатами.

В сентябре 2016 года в Коми подготовили предложения по ужесточению правил продажи спиртосодержащих парфюмерно-косметических товаров и отправили их в Москву. Среди них было и такое: ограничить объем тары 25 миллилитрами. Минфин России концептуально поддержал. Минэконом ждет ответов и от других федеральных органов.

С апреля 2014 года в республиканском парламенте находится законодательная инициатива по внесению изменения в Налоговый кодекс, чтобы увеличить себестоимость продукции, то есть сделать ее менее доступной.

Помимо этого, предлагалось полностью запретить оборот спиртосодержащей продукции двойного назначения в торговых сетях, жестко его контролировать, продолжать проводить тотальные проверки и рейды. В конце декабря 2016 года мэрия Сыктывкара составила список из 42 точек с указанием конкретных адресов продажи непищевых спиртосодержащих жидкостей (лосьонов и настоек), которые выступают альтернативой алкоголю, его направили в городское управление МВД, чтобы правоохранители приняли меры.

По данным статистики, в республике число умерших от случайных отравлений алкоголем за девять месяцев этого года составило 145 человек (за тот же период прошлого года – 152 человека). По данным управления Роспотребнадзора по Коми, за девять месяцев от употребления спиртосодержащих веществ пострадало 186 человек. Из них 135 человек умерли. Все это взрослые люди, 70 процентов – мужчины. 30 процентов – женщины.

Фото предоставлено пресс-службой министерства экономики Коми