Дымящуюся свалку в Воркуте хотят потушить до Нового года

По данным газеты «Моя Воркута», самовозгорание мусора на полигоне твердых коммунальных отходов в Железнодорожном районе Заполярья зафиксировали 2 декабря. Его, по всей видимости безрезультатно, тушили пожарные расчеты. Через несколько дней к решению проблемы подключилась администрация города и местные депутаты. Было проведено внеочередное заседание комиссии по городскому хозяйству. Народные избранники предлагали различные варианты снижения вредного воздействия мусорной свалки на экологию Воркуты, но все они в итоге упирались в деньги, которых ни в бюджете города, ни у обслуживающей полигон организации нет.

Видео, на котором видно, как горит свалка, было сделано 11 декабря.

Борьба с огнем на свалке продолжалась. Содействие муниципальному предприятию оказывали городские власти. Но, по мнению специалистов, остановленное открытое горение проблемы не решает: в толще мусорных отходов скрытое горение обнаружить практически невозможно. А это значит, что загрязнение атмосферы свалочным биогазом не прекратится. Выход один – искать деньги на рекультивацию и реконструкцию проблемного объекта.

Как сообщила 26 декабря пресс-служба администрации Воркуты, свалка по-прежнему дымит. Тушат ее уже около 14 дней: десятки самосвалов свозят снег, работают пожарные расчеты.

На свалку 26 декабря доставили экскаватор (раньше использовать его нельзя было из-за аномально низких температур в минус 37-40 градусов). Начали подвозить песчано-гравийную смесь. Задымление планируют ликвидировать до наступления новогодних праздников.

*** Полигон твердых коммунальных отходов в Воркуте горит не в первый раз. Ранее он воспламенился в 2010 году. В декабре 2014-го местные жители пожаловались на удушающий дым, идущий со стороны свалки, она же продолжала дымить и зимой 2015-го. Власти обещали ее рекультивировать в марте того же года. Кроме того, в Железнодорожном районе города планировалось строительство нового участка для вывоза мусора. Завершить обустройство полигона планировали в 2015 году. Информации о том, было ли завершено обустройство и проведена ли рекультивация, не поступало.

Фото и видео с канала «моя воркута» на youtube.com