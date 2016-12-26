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Понедельник, 26 декабря 2016, 17:23
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17:23
Каждый пятый взрослый в России не хочет подарок на Новый год

А каждый седьмой - не собирается ничего дарить.

Как показал социологический опрос ВЦИОМ, на встречу Нового года, которая включает в себя покупки продуктов для стола, подарков близким родственникам и друзьям, а также посещения различных развлекательных мероприятий, россияне планируют потратить в среднем 12 тысяч 397 рублей. И, кстати, как раз подарки не являются главным ожидаемым событием, по крайней мере, для взрослых - 14 процентов не планируют ничего дарить, а 19 процентов ничего и не хотели бы получить в качестве новогоднего презента, пишет «Российская газета».

Интересно, что способы встречи Нового года остаются неизменными уже на протяжение многих лет, растет только число тех, кто планирует новогодний стол организовать на даче, долгое время, с 2003 по 2015 годы таких было всего 1-2 процента, сообщает издание. Так, 11 процентов планирует на новогоднюю ночь уйти в гости, 4 процента выберут в качестве места встречи Нового года дачу, а 2 процента будут слушать бой кремлевских курантов в клубе или ресторане. И, наконец, 1 процент опрошенных собирается в загородный пансионат, дом отдыха или планирует уехать за границу.

Ранее Росстат подсчитал, что новогоднее застолье обойдется российской семье в 5,5 тысячи рублей.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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