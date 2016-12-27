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Вторник, 27 декабря 2016, 12:40
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12:40
Фонд соцстраха обеспечил пострадавших на производстве жителей Коми новыми машинами

В республику поступили 13 автомобилей Lada Granta.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования, 12 машин с автоматической коробкой передач выдано в Сыктывкаре, Ухте и Печоре. Еще одна машина отправлена по железной дороге в Воркуту.

Получатели новых транспортных средств перенесли в разное время серьезные производственные травмы и нуждаются, по заключению комиссии МСЭ, в специализированном автотранспорте. Все машины имеют универсальную комплектацию для управления с любой травмой ног, а также в случае их частичной или полной ампутации. Фонд не только обеспечивает пострадавших спецавтотранспортом, но и обновляет его раз в семь лет. Поэтому для нынешних получателей это не первая по счету машина: для Алексея Старикова из Сыктывкара – вторая, для Владимира Савинова из Троицко-Печорска – третья. Средняя стоимость каждой по госконтракту – полмиллиона рублей. «Сумма серьезная, – считает сыктывкарка Нина Ванина. – Самой купить машину за такие деньги невозможно. Спасибо Фонду соцстраха, что все расходы берет на себя!»

«Фонд также компенсирует пострадавшим расходы за самостоятельно приобретенный автотранспорт (три компенсации в 2016 году), оплачивает капремонт и горюче-смазочные материалы, – уточнил начальник отдела страхования профрисков отделения ФСС по Коми Андрей Золотухин. – В целом же на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших израсходовано в уходящем году 214 миллионов рублей. Это почти на 20 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Важно, что все меры государственной поддержки позволяют заметно повысить качество жизни застрахованных граждан, которые утратили трудоспособность в результате профзаболевания или травмы на производстве».

Фото пресс-службы отделения ФСС по Коми

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КомиСыктывкарУхтаВоркута
Общество
Социум
транспортФССинвалиды
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