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Вторник, 27 декабря 2016, 14:11
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14:11
Лучшими спортсменами Коми в 2016 году стали игроки в боулинг и авиамоделист

Выступающий за регион тяжелотлет и чемпион мира Алексей Ловчев не попал в список лучших.

По сообщению пресс-службы министерства физической культуры и спорта Коми, комиссия по подведению итогов определила лучших спортсменов в шести номинациях.

В категории «Лучшие спортсмены года по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр» отметили лыжников Ольгу Цареву, Юлию Белорукову, Алексея Виценко, Ермила Вокуева, Илью Семикова, пловцов Елену Булохову, Анастасию Иваненко, Александра Сухорукова, хоккеистку Фанузу Кадирову, стрелка Екатерину Паршукову, боксершу Викторию Крылову

Лучшими спортсменами года по неолимпийским видам стали тхэквондисты Мерген Оганесян и Владимир Олифер, пауэрлифтер Екатерина Братусь, Максим Шумаев, занявший четвертое место на этапе Кубка России по авиамодельному спорту, и Иван Дьяконов, победивший на чемпинате Европы по универсальному бою.

Лучшими спортсменами по адаптивным видам спорта стали лыжники Раиса Головина, Иван Голубков, Иван Густов, Мария Иовлева, Владимир Майоров, Галина Маринцева, Иван Мартюшев, Любовь Мишарина, пловчиха Ксения Валейская и боулингисты Алексей Барышев, Андрей Михалевский и Игорь Симановский, занявшие третье место на чемпионате России.

В категории «Лучшие спортсмены-ветераны» победили лыжник Игорь Кузнецов, легкоатлет Константин Носов и борец Рамиль Рахмангулов.

Пятерых лучших выбрали из числа молодых спортсменов региона. Это тхэквондисты Катрин Гладышева и Артем Изъюров, борцы Инар Кетия и Мария Шибанова, а также Анна Чумовицкая, ставшая второй на первенстве России по рукопашному бою.

В номинации «Три авангардных спортсмена» выиграли фигурист Дмитрий Алиев, стрелок Ксения Гагаринова, борец Матвей Лисица и лыжник Андрей Некрасов.

Списки лучших спортсменов утверждают ежегодно по техническим результатам их участия во всероссийских и международных соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, учитывая вклад спортсмена в развитие спорта и формирование положительного имиджа республики в России и на международной арене.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Спорт
Социум
спортсменылучшиепобедители
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