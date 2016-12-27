Суд приостановил горные работы на шахтах АО «Воркутауголь»

Воркутинский городской суд на 90 суток приостановил деятельность по ведению горных работ на шахтах АО «Воркутауголь» после претензий Ростехнадзора, касающихся оснащения шлюзовых камер. Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе угледобывающей компании, на момент рассмотрения в суде все нарушения были устранены, но Ростехнадзор не успел провести соответствующую проверку, из-за чего суд принял решение о приостановлении горных работ 26 декабря. Инспекторы Печорского управления Ростехнадзора 27 и 28 декабря проводят проверки на всех шахтах, по результатам которых подготовят заключение для суда об устранении нарушений.

«В Воркутинском городском суде 28 декабря состоится заседание. Мы рассчитываем на вынесение решения об отмене приостановки работы шахт, и они смогут возобновить свою деятельность», - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в прокуратуре Воркуты, установленное Ростехнадзором нарушение заключалось в том, что компания не в полном объеме выполнила оборудование вентиляционных устройств шахт специальными блокировками. Такие меры предписали принять по результатам технического расследования причин аварии, произошедшей в феврале на шахте «Северная».

Ранее прокуратура Воркуты установила факт проведения экспертизы состояния горнопроходческого оборудования шахты «Воргашорская» лицами, которые не обладали правом на ее проведение. Тогда суд признал заключение экспертизы недействительной и постановил приостановить эксплуатацию проходческого комбайна до момента подтверждения безопасности его дальнейшей работы.

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