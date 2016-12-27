В Сыктывкаре рассматривают возможность повысить стоимость проезда в городских автобусах

По данным «Комсомольской правды в Коми», в следующем году в столице Коми, вероятнее всего, поднимут тарифы на проезд в городских автобусах. Об этом изданию рассказал директор «Комиавтотранса» Александр Рукавишников. Он отметил, что разговоры о росте цен на билеты ведутся активно, но если они и изменятся, то не с 1 января 2017-го, а позже.

Директор компании-перевозчика пояснил, что увеличение тарифов связано с ростом цен на топливо, техническое обслуживание, и другие услуги и оборудование, влияющие на размер тарифов.

*** В последний раз повышение цены на билет составило 3 рубля. Рост с 17 до 20 рублей произошел в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года. До этого стоимость проезда в сыктывкарских автобусах была повышена с 15 до 17 рублей 1 сентября 2012 года (ранее тариф пересматривали весной 2011 года, когда цена билета выросла с 14 до 15 рублей). На протяжение двух лет тариф оставался неизменным.

Когда в 2014 году служба Коми по тарифам повышала максимальную стоимость перевозки пассажиров в Сыктывкаре до 20 рублей, было указано, что это происходит из-за инфляции и увеличения расходов предприятий на введение обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

Фото Елены Кабаковой