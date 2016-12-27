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В Сыктывкаре рассматривают возможность повысить стоимость проезда в городских автобусах
Цены на билеты могут поднять в следующем году.
По данным «Комсомольской правды в Коми», в следующем году в столице Коми, вероятнее всего, поднимут тарифы на проезд в городских автобусах. Об этом изданию рассказал директор «Комиавтотранса» Александр Рукавишников. Он отметил, что разговоры о росте цен на билеты ведутся активно, но если они и изменятся, то не с 1 января 2017-го, а позже.
Директор компании-перевозчика пояснил, что увеличение тарифов связано с ростом цен на топливо, техническое обслуживание, и другие услуги и оборудование, влияющие на размер тарифов.
*** В последний раз повышение цены на билет составило 3 рубля. Рост с 17 до 20 рублей произошел в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года. До этого стоимость проезда в сыктывкарских автобусах была повышена с 15 до 17 рублей 1 сентября 2012 года (ранее тариф пересматривали весной 2011 года, когда цена билета выросла с 14 до 15 рублей). На протяжение двух лет тариф оставался неизменным.
Когда в 2014 году служба Коми по тарифам повышала максимальную стоимость перевозки пассажиров в Сыктывкаре до 20 рублей, было указано, что это происходит из-за инфляции и увеличения расходов предприятий на введение обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.
Фото Елены Кабаковой
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Комментарии
Ура-аааа! Правильное решение!!!
за что мы платим то столько много? они еле ездят, грязные, старые, битком набитые, интервал не соблюдается, без современных технологий
пешком пройтись не намного дольше по времени получается нежели на автобусе проехать...ну кроме маршрутов в Затон или Эжву это понятно
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