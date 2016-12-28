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17:01 Лыжница из Коми стала первой на «Красногорской лыжне»
Ольга Рочева победила на дистанции 15 километров классическим стилем.
Член сборной Коми по лыжным гонкам Ольга Рочева одержала победу на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Красногорская лыжня». По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта республики, 28 декабря женщины соревновались на дистанции 15 километров классическим стилем, мужчины же прошли 30 километров.
Как сообщил главный тренер сборной региона Андрей Нутрихин, О.Рочева с результатом 00:43:02.2 опередила Наталью Непряеву (Московская область - Тверская область), показавшую второе время (00:43:20.8) и Ларису Рясину (Санкт-Петербург), финишировавшую третьей (00:43:25.0).
У мужчин победил Александр Большунов (Тюменская область - Брянская область) с результатом 01:14:11.4, на втором месте - Никита Ступак (Московская область - Свердловская область), его время 01:15:02.3. Третьим стал Дмитрий Япаров из Удмуртии (01:15:02.8).
Лучший результат из членов сборной Коми показал Алексей Виценко, он финишировал пятым (01:16:07.8).
Фото Андрея Нутрихина
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