Лыжница из Коми стала первой на «Красногорской лыжне»

Член сборной Коми по лыжным гонкам Ольга Рочева одержала победу на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Красногорская лыжня». По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта республики, 28 декабря женщины соревновались на дистанции 15 километров классическим стилем, мужчины же прошли 30 километров.

Как сообщил главный тренер сборной региона Андрей Нутрихин, О.Рочева с результатом 00:43:02.2 опередила Наталью Непряеву (Московская область - Тверская область), показавшую второе время (00:43:20.8) и Ларису Рясину (Санкт-Петербург), финишировавшую третьей (00:43:25.0).

У мужчин победил Александр Большунов (Тюменская область - Брянская область) с результатом 01:14:11.4, на втором месте - Никита Ступак (Московская область - Свердловская область), его время 01:15:02.3. Третьим стал Дмитрий Япаров из Удмуртии (01:15:02.8).

Лучший результат из членов сборной Коми показал Алексей Виценко, он финишировал пятым (01:16:07.8).

Фото Андрея Нутрихина