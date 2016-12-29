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Четверг, 29 декабря 2016, 16:49
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16:49
Предприниматель из Ухты отправится в колонию за осыпавшуюся штукатурку и плесень в построенном им садике

Он похитил более 20 миллионов рублей из бюджета.

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовно дело в отношении генерального директора ООО «Стройкомплект» Алексея Куликова. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности и растрате в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки ухтинской прокуратуры. Судом установлено, что в сентябре 2008 года между «Стройкомплект» в лице директора А.Куликова и управлением капитального строительства Ухты был заключен контракт на строительство детского сада на 205 мест. Стоимость работ составила 132,9 миллиона рублей, исполнить контракт надлежало до декабря 2011 года. Часть работ на объекте была выполнена некачественно или не выполнена совсем, однако это не помешало А.Куликову представить документы на оплату контракта. Денежные средства в размере свыше 20 миллионов рублей бизнесмен похитил.

В результате преступных действий А.Куликова пострадал не только бюджет. Фактически дошкольное учреждение удалось ввести в эксплуатацию лишь летом 2012 года. Из-за допущенных при строительстве нарушений в детском саду после открытия в одном из помещений с потолка обрушилась штукатурка, местами провалился пол, появилась плесень на стенах.

Суд учел мнение государственного обвинения и назначил А.Куликову наказание в виде в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд признал за прокуратурой Ухты и администрацией муниципального образования право на удовлетворение гражданского иска о возмещении А.Куликовым вреда, причиненного преступлением. Приговор не вступил в законную силу.

Фото Антонины Лапуньковой 

«КомиОнлайн»
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КомиУхта
Криминал
Социум
ДетсадСтроительствоМошенничество
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Давно пора прокуратуре бы заняться почему дворы не убирают от снега? Да и еще тех мударков которые ставят машины на тротуары, и забывают урать машины вызывать эвакуатор и после уже штрафы выписывать за простой трактора пока машину эвакуировали за эвакуатор и стоянку.
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