КомиОнлайн

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Пятница, 30 декабря 2016, 13:45
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13:45
В Воркуте взносы на капремонт не платит ни население, ни администрация

Лучшими по собираемости стали сельские районы.

Как сообщили «КомиОнлайну» в министерстве строительства, тарифов, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Коми, лучшими по собираемости платежей за капитальный ремонт стали Прилузский, Койгородский и Сысольский районы (79,6, 77,8 и 75,8 процента соответственно). Столица региона заняла седьмую строчку со сбором в 69 процентов.

Хуже всего обстоят дела на севере республики – в Усинске, Печоре и Воркуте (44,9, 42,7 и 20,7 процента соответственно). В Заполярье не платят взносы как население, так и мэрия – до 1 декабря так и не поступили необходимые суммы за муниципальное жилье.

Собираемость на 1 декабря 2016 года:

Муниципалитет

Начислено
(тыс руб)

Оплачено
(тыс руб)

Собираемость (%)

Прилузский

7 160,2

5 704,6

79,67

Койгородский

1 911,6

1 487,1

77,79

Сысольский

4 932,0

3 742,3

75,88

Усть-Вымский

24 040,6

17 995,9

74,86

Сыктывдинский

7 478,8

5 571,0

74,49

Ухта

155 701,6

109 815,2

70,53

Сыктывкар

199 194,0

138 732,8

69,65

Сосногорск

55 680,9

38 040,0

68,32

Княжпогостский

20 808,8

13 910,1

66,85

Усть-Куломский

3 417,5

2 278,7

66,68

Усть-Цилемский

3 604,0

2 367,2

65,68

Троицко-Печорский

8 375,2

5 347,2

63,85

Инта

61 519,8

38 148,0

62,01

Вуктыл

23 032,3

14 164,5

61,50

Удорский

17 128,9

10 089,5

58,90

Корткеросский

5 030,2

2 546,9

50,63

Ижемский

4 276,9

2 122,7

49,63

Усинск

66 690,6

29 988,4

44,97

Печора

62 022,3

26 486,0

42,70

Воркута

159 792,5

33 136,8

20,74

ВСЕГО:

891 798,7

501 674,9

56,25

В середине декабря стало известно, что Минстрой подготовил проект республиканского закона о повышении тарифа на капремонт почти в три раза  с 2,1 рубля до 7,26 рубля. Документ еще не утвержден, поэтому ведомство не берется прогнозировать, какой будет собираемость платежей в 2017 году.

Фото Игоря Соколова

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарВоркута
Общество
Социум
КапремонтЖКХ
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