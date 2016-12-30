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13:45 В Воркуте взносы на капремонт не платит ни население, ни администрация
Лучшими по собираемости стали сельские районы.
Как сообщили «КомиОнлайну» в министерстве строительства, тарифов, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Коми, лучшими по собираемости платежей за капитальный ремонт стали Прилузский, Койгородский и Сысольский районы (79,6, 77,8 и 75,8 процента соответственно). Столица региона заняла седьмую строчку со сбором в 69 процентов.
Хуже всего обстоят дела на севере республики – в Усинске, Печоре и Воркуте (44,9, 42,7 и 20,7 процента соответственно). В Заполярье не платят взносы как население, так и мэрия – до 1 декабря так и не поступили необходимые суммы за муниципальное жилье.
Собираемость на 1 декабря 2016 года:
|
Муниципалитет
|
Начислено
|
Оплачено
|
Собираемость (%)
|
Прилузский
|
7 160,2
|
5 704,6
|
79,67
|
Койгородский
|
1 911,6
|
1 487,1
|
77,79
|
Сысольский
|
4 932,0
|
3 742,3
|
75,88
|
Усть-Вымский
|
24 040,6
|
17 995,9
|
74,86
|
Сыктывдинский
|
7 478,8
|
5 571,0
|
74,49
|
Ухта
|
155 701,6
|
109 815,2
|
70,53
|
Сыктывкар
|
199 194,0
|
138 732,8
|
69,65
|
Сосногорск
|
55 680,9
|
38 040,0
|
68,32
|
Княжпогостский
|
20 808,8
|
13 910,1
|
66,85
|
Усть-Куломский
|
3 417,5
|
2 278,7
|
66,68
|
Усть-Цилемский
|
3 604,0
|
2 367,2
|
65,68
|
Троицко-Печорский
|
8 375,2
|
5 347,2
|
63,85
|
Инта
|
61 519,8
|
38 148,0
|
62,01
|
Вуктыл
|
23 032,3
|
14 164,5
|
61,50
|
Удорский
|
17 128,9
|
10 089,5
|
58,90
|
Корткеросский
|
5 030,2
|
2 546,9
|
50,63
|
Ижемский
|
4 276,9
|
2 122,7
|
49,63
|
Усинск
|
66 690,6
|
29 988,4
|
44,97
|
Печора
|
62 022,3
|
26 486,0
|
42,70
|
Воркута
|
159 792,5
|
33 136,8
|
20,74
|
ВСЕГО:
|
891 798,7
|
501 674,9
|
56,25
В середине декабря стало известно, что Минстрой подготовил проект республиканского закона о повышении тарифа на капремонт почти в три раза с 2,1 рубля до 7,26 рубля. Документ еще не утвержден, поэтому ведомство не берется прогнозировать, какой будет собираемость платежей в 2017 году.
Фото Игоря Соколова
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