В Воркуте взносы на капремонт не платит ни население, ни администрация

Как сообщили «КомиОнлайну» в министерстве строительства, тарифов, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Коми, лучшими по собираемости платежей за капитальный ремонт стали Прилузский, Койгородский и Сысольский районы (79,6, 77,8 и 75,8 процента соответственно). Столица региона заняла седьмую строчку со сбором в 69 процентов.

Хуже всего обстоят дела на севере республики – в Усинске, Печоре и Воркуте (44,9, 42,7 и 20,7 процента соответственно). В Заполярье не платят взносы как население, так и мэрия – до 1 декабря так и не поступили необходимые суммы за муниципальное жилье.

Собираемость на 1 декабря 2016 года:

Муниципалитет Начислено

(тыс руб) Оплачено

(тыс руб) Собираемость (%) Прилузский 7 160,2 5 704,6 79,67 Койгородский 1 911,6 1 487,1 77,79 Сысольский 4 932,0 3 742,3 75,88 Усть-Вымский 24 040,6 17 995,9 74,86 Сыктывдинский 7 478,8 5 571,0 74,49 Ухта 155 701,6 109 815,2 70,53 Сыктывкар 199 194,0 138 732,8 69,65 Сосногорск 55 680,9 38 040,0 68,32 Княжпогостский 20 808,8 13 910,1 66,85 Усть-Куломский 3 417,5 2 278,7 66,68 Усть-Цилемский 3 604,0 2 367,2 65,68 Троицко-Печорский 8 375,2 5 347,2 63,85 Инта 61 519,8 38 148,0 62,01 Вуктыл 23 032,3 14 164,5 61,50 Удорский 17 128,9 10 089,5 58,90 Корткеросский 5 030,2 2 546,9 50,63 Ижемский 4 276,9 2 122,7 49,63 Усинск 66 690,6 29 988,4 44,97 Печора 62 022,3 26 486,0 42,70 Воркута 159 792,5 33 136,8 20,74 ВСЕГО: 891 798,7 501 674,9 56,25

В середине декабря стало известно, что Минстрой подготовил проект республиканского закона о повышении тарифа на капремонт почти в три раза с 2,1 рубля до 7,26 рубля. Документ еще не утвержден, поэтому ведомство не берется прогнозировать, какой будет собираемость платежей в 2017 году.

Фото Игоря Соколова