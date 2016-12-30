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Пятница, 30 декабря 2016, 15:39
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15:39
В Коми с 2017 года антибиотики и гормональные препараты начнут продавать только по рецепту

Это же правило распространится на нейролептики, психотропные вещества и лекарства в ампулах.

Как сообщает «Комиинформ», из-за ужесточения Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения контроля за реализацией лекарств, подлежащих рецептурному отпуску, с января будущего года многие препараты будут отпускаться только по рецептам.

В Минздраве Коми агентству уточнили, что свежие документы, регулирующие порядок отпуска лекарств в розничной сети, до ведомства еще не дошли. Но пояснили, что ужесточение связано с тем, что в розничной аптечной сети продают лекарства, подлежащие рецептурному отпуску, без назначения врача. Люди, имея возможность свободно приобретать сильнодействующие препараты, в том числе антибиотики, занимаются самолечением, принимая их без контроля специалистов. Это способствует снижению активности иммунитета и возникновению устойчивого к используемым лекарствам возбудителя инфекции. В дальнейшем появляется риск снижения эффекта от медикаментозного лечения.

Журналисты также пообщались с представителями некоторых фармацевтических предприятий. Так, в «Аптеке со склада» сообщили, что с нового года будут продавать лекарства только безрецептурного отпуска. В одном из учреждений «Государственных аптек Коми» разъяснили, что продавать строго по рецепту будут антибиотики, нейролептики, психотропные вещества, ампульные и гормональные (контрацептивы и другое) препараты, а также средства для регуляции артериального давления. Все препараты безрецептурного отпуска для лечения скоротечных заболеваний - противовирусные и жаропонижающие, будут отпускаться как прежде. Но официального перечня препаратов, которые должны продавать строго по рецепту, пока не существует. Фармацевты будут ориентироваться, в первую очередь, на инструкции к лекарствам.

Фото предоставлено пресс-службой главы Коми

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
лекарствааптекиантибиотики
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Комментарии

жаль
30.12.2016 - 16:01
+1
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-1
-1
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людей станет больше умирать от болезней((в поликлинику не каждый хочет идти за рецептом

Плохо
30.12.2016 - 16:52
+1
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-1
-1
Поставить минус!

Вобще идя в аптеку каждый сам берёт то что ему нужно, а значит берёт на себя ответственность. А так получается нет выбора, надо идти в больницу, поликлинику, где тебя выпишут ромашку и ты здохнешь. Дело пахнет судами на врачей. Люди будут просто требовать, то что было доступно у врачей.

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